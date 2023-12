Exmiss Costa Rica María Fernanda Rodríguez contó cómo es su lucha diaria con una ruda enfermedad

María Fernanda Rodríguez, compartió con sus seguidores su diagnóstico. Miss Costa Rica 2022. Instagram

La exmiss Costa Rica 2022, María Fernanda Rodríguez, abrió su corazón para contar todo lo que ha pasado tras recibir un diagnóstico médico.

La guapa, por medio de sus redes sociales, compartió un video donde se dejó ver muy sonriente, y escribió un mensaje que decía: “Después de un duro proceso de salud mental, de luchar por mí, para salvarme de nuevo, Dios me ha permitido volver a ver lo hermoso y especial de la vida, como si hubiera salido de un túnel que no me dejaba vivir”, inicó diciendo María Fernanda.

Rodríguez incentivó a sus seguidores a arriesgarse a luchar por la salud, ya que es prioridad para estar en todas.

“No te avergüences de vivir un proceso de salud mental, yo fui diagnosticada con depresión media o severa, después de visitar por primera vez en mi vida un psiquiatra”, escribió.

La modelo reconoció que ella creía que esos especialistas eran para locos, pero se dio cuenta de que es un paso para salir adelante.

“Quizás ustedes no pueden creer que yo con todo lo que he pasado en la vida, pueda ser depresiva, pero así es justamente, un padecimiento silencioso. Y ahora no les puedo decir que estoy en mi 100% de nuevo, pero voy en camino, con muchas ganas de ayudar, de aprender, crecer y superar los momentos difíciles uno a uno, con ayuda de Dios y de mis seres queridos”, agregó.

Varios de los seguidores de la modelo, al ver el video, se han unido y le han dejado algunos comentarios de apoyo y motivación.