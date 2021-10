Exmiss Costa Rica se manda para diputada: “Estoy dispuesta a aprender”

Brenda Castro está decidida de que ella es una buena opción. Cortesía. Brenda Castro está decidida de que ella es una buena opción. Cortesía.

La modelo Brenda Castro tiene clarísimo que para llegar a sentarse en una curul se necesita más que su cara bonita.

La bella guapileña encabeza la lista de aspirantes a diputados para la provincia de Limón por el partido Nuestro Pueblo, que tiene como candidato presidencial a Rodolfo Piza.

Brenda, quien fue miss Costa Rica en el 2015, piensa que posee lo necesario para un puesto en la Asamblea Legislativa, pues sabe lo que es representar al país con orgullo y entereza.

-¿Cómo fue que se dio la oportunidad de aspirar a ser diputada?

Hace un tiempo había pensado que la política podía llegar a ser parte de mi vida, entonces salió la oportunidad, no me imaginé que fuera tan rápido y asistí a reuniones, analicé la situación y viendo cómo me siento ahorita, tomé la decisión. Sé que se necesita bastante tiempo y trabajar bastante, pero yo estoy acostumbrada a ser una persona competitiva y perfeccionista, tal vez en otras facetas, pero estoy dispuesta a aprender y a dar lo mejor de mí en esta campaña para representar a mi provincia.

-Es de las que sale de la tierra, pero la tierra no sale de usted...

Sí, exactamente, yo soy orgullosamente limonense y también recalco mucho el cantón de Pococí y a Guápiles que es ahí donde me crié y donde vive mi familia y paso mucho tiempo allá, yo amo mi tierra y voy por lo menos una vez a la semana o mucho cada quince días, pero me hace falta ir.

-¿Siente que sabe de las necesidades que tiene la provincia?

Por supuesto que sí, de verdad que hay que estudiar y priorizar porque hay muchas necesidades desde la parte de infraestructura, las calles como tales, el desempleo, la parte de la educación y la salud mental, que es parte del fuerte de mi propuesta, gracias a que mi carrera en Sicología tengo bastantes propuestas a nivel de sicología comunitaria y social.

-¿De dónde viene el gusto por la política?

Es algo que se ha ido fomentando en mí, quiero demostrar que un adulto joven puede alzar la voz, antes la política se enfocaba en solo personas con más experiencia de años, yo creo que puedo ampliar un poco las visiones, tener ideas frescas para hacer un cambio e inspirar a otras generaciones a aportar al país, desde un puesto como diputada.

No tengo familia que haya estado involucrada en política, yo ahorita soy como la pionera de los Castro.

-¿Cuál es la reacción de su familia al ver que va en serio con esto?

Ellos me apoyan en todo, siempre he demostrado ser una mujer muy madura, desde que empecé a tomar decisiones con mi carrera y con los concursos de belleza se dieron cuenta, entonces mi familia está muy feliz y saben que pienso mucho lo que hago.

-Y los seguidores, ¿qué le han dicho?

Como en todo, he recibido mucho apoyo, pero también críticas, que eran de esperarse, obviamente si esas críticas son constructivas van a ser tomadas en cuentas, pero si son negativas, trato de mantenerlas al margen. Ya yo estoy acostumbrada a estar en el ojo público, creo que tanto los concursos de belleza como la política son muy subjetivos porque dependen de los ideales de cada quien.



-Sin embargo no ha sido un miss tan polémica como otras...

Yo creo que siempre traté de ser una miss muy integral, creo que hice el trabajo como miss Costa Rica con inteligencia, con amor, con objetivo, después de entregar la corona me seguí esforzando como cualquier otra persona, soy una ciudadana más que ve problemáticas y que en este momento de mi vida me siento preparada para aplicar lo que ya sé, pero también para aprender.

-¿Qué le ha generado más expectativa, su participación en Miss Universo o la campaña política que acaba de iniciar?

Son dos cuestiones bastante diferentes, pero la emoción es la misma de representar al país como tal y a la mujer costarricense, en Miss Universo a mí se me llenaba el pecho de orgullo de poder hacerlo, fue uno de los regalos más grandes que la vida me ha dado y ahora en lugar de ser Costa Rica, será por Limón, ahora quiero llevar la banda de mi provincia bien puesta como siempre lo he hecho. Fui la primera Miss Costa Rica cédula siete y eso es muy importante para mí.

-¿Sabía que sería la primera diputada que fue miss Costa Rica?

Sí, creo que soy la primera, vamos a ver qué pasa, yo me estoy preparando mucho para ganarme la confianza de una persona como yo que solo tiene buenas intenciones.

-¿Qué le manda a decir a los limonenses?

Que tomemos en cuenta que estamos en una crisis económica y que necesitamos tener una buena dirección, por eso es que ojalá que tomemos buenas decisiones a la hora de escoger tanto al presidente como a los diputados, pero que salgan a votar, que no se guarden nada y formen parte de esta elección. En mi caso, les pido que escuchen propuestas antes de emitir algún criterio, yo diría que voten por mí, pero eso es elección de cada uno, por mi parte voy a estar bien expuesta y mostrando mis propuestas.

-¿Qué la convenció de unirse a este partido?

Me gusta porque es nuevo, se creó desde cero, pero con ideales bastante concisos, sabemos que don Rodolfo Piza tiene mucha experiencia, tanto en la Caja como candidato presidencial, tiene buenas intenciones, nos reunimos y me pude empapar más. El partido se fundó el sábado anterior, es la primera vez que va por un puesto a nivel país.