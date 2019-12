View this post on Instagram

Existe una clínica que me comunican está haciendo este tipo de procedimiento. RECUERDA: No existe ningún tipo de procedimiento estético que aumente glúteos excepto los que ya he mencionado. ✅Lipotransferencia de tu misma grasa. ✅Implantes para glúteos ✅Ejercicios Este lugar de forma engañosa habla del famoso procedimiento de las Kardashan y que éste es el que hacen. Sin embargo me di a investigar y para hacer el BRAZILIAN BUTT LIFT se requiere hacer lipotransferencia, o sea una liposucción de alguna parte de tu cuerpo e inyectarlo en los glúteos. Esto como requisito principal. Sin embargo este lugar ubicado en Rohrmoser , promete en 2 horas con inyección hacer aumentar los glúteos. Y no te hacen lipotransferencia sinó solo las agujas 💉❌. Dato IMPORTANTE. Precio : 500 dólares y NO ES CIRUJANO PLÁSTICO la persona que lo realiza. En pocas palabras un lugar más que inyecta sustancias mortales de silicona líquida o biopolímeros y le ponen otro nombre. MUJERES NO CAIGAN EN EL ENGAÑO! Si está buscando aumentar sus glúteos con cirugía entonces busque un lugar de personas realmente calificadas para ello como los CIRUJANOS PLÁSTICOS. ❌No esteticistas ni médicos generales. #niunamasconbiopolimeros❌💉