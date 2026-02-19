Farándula

Exmodelo Bianca Quesada vive una de las etapas más especiales de su vida

Bianca Quesada acaparaba miradas cuando estaba arriba de la pasarela, pero ahora la vida es muy diferente

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Bianca Quesada era una de las modelos más cotizadas del país, pero ya su vida cambió. (Rafael Pacheco Granados)

La exmodelo Bianca Quesada, quien durante años captó miradas en pasarelas, topes y zonas de conciertos, atraviesa una de las etapas más especiales de su vida.

Este 18 de febrero dio a luz a su segunda hija, Emma, en un hospital privado, donde estuvo acompañada en todo momento por su esposo Esteban Bonilla y su hija mayor Antonella.

LEA MÁS: La modelo Bianca Quesada pasó a vivir la vida seria

El nacimiento se llevó a cabo por medio de una cesárea y transcurrió sin complicaciones, permitiendo que la familia viviera el emotivo momento unida.

La llegada de la pequeña fue anunciada desde octubre del año pasado, cuando Bianca compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo. En aquella ocasión, reveló que la familia aprovechó el cumpleaños de su esposo, Esteban, para dar a conocer si sería niño o niña.

Bianca Quesada, exmodelo.
La exmodelo Bianca Quesada se convirtió en mamá nuevamente este 18 de febrero. (redes/Instagram)

“Entre alegría, susto y lágrimas, estamos muy felices por la noticia, otra princesa en nuestro hogar. Antonella quería una hermanita y Dios le cumplió su deseo”, expresó entonces la orgullosa mamá.

LEA MÁS: Se casó la exmodelo y presentadora Kathryn Arbenz

Hoy, la familia celebra con emoción la llegada de un nuevo integrante que llena su hogar de amor.

Aunque Bianca tiene varios años alejada del modelaje sigue siendo muy recordada por muchos que admiraban su belleza.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bianca QuesadamodeloBianca Quesada mamá
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.