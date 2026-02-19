Exmodelo Bianca Quesada vive una de las etapas más especiales de su vida

Bianca Quesada era una de las modelos más cotizadas del país, pero ya su vida cambió. (Rafael Pacheco Granados)

La exmodelo Bianca Quesada, quien durante años captó miradas en pasarelas, topes y zonas de conciertos, atraviesa una de las etapas más especiales de su vida.

Este 18 de febrero dio a luz a su segunda hija, Emma, en un hospital privado, donde estuvo acompañada en todo momento por su esposo Esteban Bonilla y su hija mayor Antonella.

El nacimiento se llevó a cabo por medio de una cesárea y transcurrió sin complicaciones, permitiendo que la familia viviera el emotivo momento unida.

La llegada de la pequeña fue anunciada desde octubre del año pasado, cuando Bianca compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo. En aquella ocasión, reveló que la familia aprovechó el cumpleaños de su esposo, Esteban, para dar a conocer si sería niño o niña.

La exmodelo Bianca Quesada se convirtió en mamá nuevamente este 18 de febrero. (redes/Instagram)

“Entre alegría, susto y lágrimas, estamos muy felices por la noticia, otra princesa en nuestro hogar. Antonella quería una hermanita y Dios le cumplió su deseo”, expresó entonces la orgullosa mamá.

Hoy, la familia celebra con emoción la llegada de un nuevo integrante que llena su hogar de amor.

Aunque Bianca tiene varios años alejada del modelaje sigue siendo muy recordada por muchos que admiraban su belleza.