Exnovia de Daniel Drew muestra a su bebé por primera vez tras salir del hospital

Alejandra Cordero, expareja de Daniel Drew, ya salió del hospital junto con su hijo Damián Drew. (redes/Instagram)

Damián Drew, hermano menor de los hijos de Nancy Dobles, ya está en casa y su mamita Alejandra Cordero lo mostró por primera vez tras su nacimiento.

El recién nacido es hijo del empresario Daniel Drew, quien falleció el 14 de abril tras sufrir un derrame cerebral y luchar contra un cáncer.

LEA MÁS: Fallece Daniel Drew, exmarido de Nancy Dobles y padre de sus dos hijos

Damián Drew, hijo menor del empresario Daniel Drew, nació el 22 de agosto. (redes/Instagram)

Cordero, quien fue pareja del jamaiquino, dio a luz el pasado 22 de agosto por medio de una cesárea, pese a que su parto estaba programado para setiembre.

Este martes, ella compartió en su cuenta de Instagram que ambos ya salieron del hospital y lo mostró cuando iba bien dormidito en su silla del carro.

Alejandra Cordero contó que su hijo Damián ya está en casa conociendo a su familia. (redes/Instagram)

Después subió una fotografía en la que salen sus familiares conociendo al bebé.

“Pequeño Damián, así estábamos hace una semana, muy llenos de ansiedad, esperándote, tu madre, tu tía y tus hermanos”, publicó en otra imagen en la cual sale con sus hijos mayores y mostrando su embarazo.

LEA MÁS: Esto es lo que sabemos de Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles, tras derrame cerebral

Fue hasta hace unos meses que la expareja de Drew dio a conocer que estaba a la espera de su cuarto hijo.