Exnovia de Daniel Drew muestra a su bebé por primera vez tras salir del hospital

Damián Drew, hermano menor de los hijos de Nancy Dobles, ya está en casa y su mamita Alejandra Cordero lo mostró por primera vez tras su nacimiento.
El recién nacido es hijo del empresario Daniel Drew, quien falleció el 14 de abril tras sufrir un derrame cerebral y luchar contra un cáncer.
Cordero, quien fue pareja del jamaiquino, dio a luz el pasado 22 de agosto por medio de una cesárea, pese a que su parto estaba programado para setiembre.
Este martes, ella compartió en su cuenta de Instagram que ambos ya salieron del hospital y lo mostró cuando iba bien dormidito en su silla del carro.
Después subió una fotografía en la que salen sus familiares conociendo al bebé.
“Pequeño Damián, así estábamos hace una semana, muy llenos de ansiedad, esperándote, tu madre, tu tía y tus hermanos”, publicó en otra imagen en la cual sale con sus hijos mayores y mostrando su embarazo.
Fue hasta hace unos meses que la expareja de Drew dio a conocer que estaba a la espera de su cuarto hijo.