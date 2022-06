Exnovia de Piqué rompe el silencio ante rumores que la culpan de causar la separación de Shakira

Shakira y Gerard Piqué no se separaron por culpa de Nuria Tomás.

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron que se separaban, son muchas las versiones con respecto a qué fue lo que detonó la ruptura de su relación.

Ahora, una de las exparejas del futbolista, Nuria Tomas habló del acoso que sufre en redes sociales, luego de lanzar un documental en el que habla acerca de sus experiencias en el amor, y aseguró que ella nada tuvo que ver con la decisión que tomaron la cantante colombiana y el defensor español.

Tomas, con quien terminó su relación el defensa del Barcelona justamente hace 12 años, el tiempo que duró con Shakira, fue embarrada por usuarios en redes sociales, que se han encargado de asociar la ruptura con el documental lanzado por la española.

Coincidentemente, en lanzamiento del documental, donde Nuria cuenta las experiencias que ha tenido en el ámbito de las citas, tuvo lugar en las mismas fechas en que Shakira y Piqué se dijeron adiós, por lo que las redes sociales especularon que quizá era ella quien tenía algo que ver con el rompimiento. Si bien, la española siempre se ha caracterizado por mantenerse hermética, frente a la prensa, en esta ocasión decidió romper el silencio, pues se siente muy molesta, ya que los ciberataques también coincidieron con el nacimiento de su hijo.

“Ha sido acoso. Quise hacer este video después de unos días y se me nubló el nacimiento de mi segundo hijo. Necesito expresarme por lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Necesito decirte lo que pienso porque es muy bueno callarse y yo sé cómo hacerlo. Pero esta vez no lo he manejado tan bien”, expresó.

Nuria reconoció que su documental habla de experiencias amorosas del pasado, producción que llevo a cabo por diversión, pero no tiene nada que ver con Piqué, una persona con la que dejó de salir hace más de una década, así que si hay algunos interesados en tratar de buscar algo en lo que ella hable acerca de él, Shakira o lo que vivieron, toparán con pared.

“Si has llegado a esta cuenta porque te han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no te vas a encontrar con eso. Te vas a decepcionar”, indicó.

Fue así que Tomas aclaró que si ahora hablaba era para denunciar el grado de acoso al que han llegado las cosas, pues luego de salir del hospital, donde estuvo ingresada para dar a luz a su bebé, las personas que la esperaban afuera casi destruyen su teléfono. Para colmo no ha dejado de recibir mensajes de odio, aunque reconoció que hay quieres le apoyan y le han extendido mensajes que ahora la confortan.