Exnovio de Keyla Sánchez no para de tirar indirectas

Desde que trascendió que Keyla Sánchez resultó ser una mujer más a la que le dan vuelta, a pesar de ser una de las ticas más deseadas por muchos, su ahora exnovio no ha dejado de tirar indirectas a través de las redes sociales.

Alejandro Sequeira, exnovio de Keyla Sánchez.

Según confirmó la presentadora de Calle 7 La Revista, Alejandro Sequeira le habría sido infiel con una joven sancarleña con la que supuestamente fue visto días atrás en La Fortuna, de San Carlos.

Sin embargo, el hijo del exjugador del Deportivo Saprissa ha querido limpiar su imagen dando a entender que el tiempo se encargará de demostrar la verdad.

“El mayor amigo de la verdad es el tiempo, su más encarnizado enemigo, el prejuicio y su constante compañera, la humildad”, publicó el joven empresario, de 26 años, el viernes anterior tras contarles a sus seguidores que se tomó unos días de descanso para disfrutar en una hermosa casa en Santa Cruz, Guanacaste.

Keyla Sánchez y Alejandro Sequeira ya no ocultan su amor. Instagram Diego Bravo

Horas antes de su viaje a la pampa guanacasteca, el joven también tiró otro “pensamiento” para demostrar que todo lo que se diga de él le resbala y que no le importa lo que digan lo demás, dando a entender que lo tiene sin cuidado que ahora sea considerado un infiel o “cagado”, como le dijo su exnovia horas después de dar a conocer que habían terminado.

“La opinión de los demás no me viste, no me calza, no me mantiene, en fin... La opinión de los demás no me sirve para ¡nada!”, publicó Sequeira.

Pero por lo visto, el ahora ex de Keyla no se fue solo para Guanacaste, puesto que alguien le estuvo tomando las fotos que compartió en la casa que está vacacionando, así que habrá que ver si “el tiempo” nos revela si andaba o no con la sancarleña.

Keyla, mientras tanto, pasó parte de su fin de semana ayudando a la Teletón, pues fue una de las presentadoras de este año.