Exnovio de Verónica González abrió su corazón y confesó que le diagnosticaron un trastorno

Jesse Del Valle, modelo y presentador, ahora está viviendo en Ciudad de Guatemala.

El modelo Jesse del Valle, quien agarrara popularidad tras ser pareja de la presentadora Verónica González, abrió su corazón y contó que desde niño le diagnosticaron un trastorno, pero que eso no ha sido impedimento para sacar su vida adelante y menos dejarse vencer.

El galán, quien ahora está viviendo en Ciudad de Guatemala, tras su paso por México el año pasado, publicó que quiso hablar de este tema para demostrarles a sus seguidores que las limitaciones se las pone uno mismo.

“Decidí abrirme con ustedes y contarles que desde muy pequeño me diagnosticaron con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Era el compañerito del salón que desordenaba la clase, el que no se podía estar quieto, el que no paraba de hablar y al que todos los días le hacían un reporte por lo que en toda mi escuela y colegio tuve problemas de conducta, a tal punto de llegar hacer trabajo comunal para poder aprobar mi año y, por consecuencia, no era el alumno favorito de los profesores.

“Pero, por otro lado, era un niño aplicado y tenía muy claro lo que quería (no ser uno más del montón), mis notas siempre me cuidaron la espalda, fui alumno de honor y nunca reprobé una materia”, publicó en su Instagram.

LEA MÁS: Jesse del Valle, ex de Verónica González, hizo realidad un sueño que veía lejano

Verónica González y Jesse del Valle fueron novios un buen tiempo, pero él decidió irse a estudiar actuación a México. Instagram

El exparticipante de Guerreros, programa de Repretel, explicó que sus papás muchas veces lo llevaron donde el psicólogo y que le recetaban medicamentos, pero que él era feliz en su mundo.

Por esa misma hiperactividad recuerda que de niño le daba varias vueltas a la plaza de su barrio antes de irse a la escuela y que se llegó a quebrar ambos brazos por inquieto y le cocieron más de una herida.

A pesar de ello, dice haber tenido una infancia muy feliz y que en su mente nunca existieron las palabras “no puedo” o “es imposible”.

Agregó que agradece el apoyo de sus padres, quienes no dejaron de confiar en él, pese a que profesores y psicólogos le decían que no “iba a lograr nada si seguía así”.

“Hoy después de varios años ese niño inquieto, que fue varias veces rechazado por su forma de ser, creció, aprendió a vivir con su trastorno, y lo usó como gasolina para impulsar ese motor que lo llevó donde hoy está. Hoy, contra todo pronóstico, ese niño del salón estudió tres carreras dentro y fuera de su país, vive y trabaja en lo que le apasiona, honra a su padre y madre, y está viviendo la vida que un día soñó”, agregó.

Del Valle se fue a vivir a Guatemala tras graduarse del CEA de Televisa, pues ahí le salió la oportunidad de ser presentador en una revista televisiva.

LEA MÁS: Este es el motivo por el que Verónica González terminó su relación con Jesse del Valle