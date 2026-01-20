Exnuera de Maribel Guardia arremete de nuevo contra la actriz a un año del pleito que las llevó a tribunales

Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, la emprendió nuevamente contra la artista costarricense en la víspera de que se cumpla un año del mediático enfrentamiento que protagonizaron y que las llevó hasta los Tribunales de Justicia en México.

El 21 de enero del 2025, la actriz y cantante tica sorprendió al confirmar que había demandado a la expareja de Julián Figueroa, en protección de la integridad de su único nieto, José Julián, según dijo en ese momento.

Maribel Guardia demandó a Imelda Garza hace un año. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Archivo/Archivo)

LEA MÁS: Esto dice la demanda de Maribel Guardia contra Imelda Garza, su nuera y madre de su nieto

Maribel denunció comportamientos de su exnuera que, para ella, ponían en riesgo al menor, entre esos fiestas excesivas, ausencias prolongadas del hogar y sospechas de consumo de drogas.

“Regresa al domicilio en estado evidente de ebriedad y con comportamiento muy errático, teniendo el temor, fundado por los comentarios recibidos, que la hoy imputada también consume drogas”, dijo Maribel en su denuncia.

“Fue una injusticia”, dice Imelda

A un año de ese estira y encoge, Imelda la emprendió contra Guardia y su esposo, el abogado Marco Chacón, en un extenso posteo que publicó en Instagram este martes. Actualmente, Imelda recuperó a su hijo y está bajo su cuidado.

Garza calificó como una “injusticia” lo que hizo Maribel en su contra y aseguró que la reacción de la tica se dio porque intentó huir con su hijo de una casa donde ya no eran bienvenidos.

LEA MÁS: Maribel Guardia demandó a la mamá de su nieto

“Trataba de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí, pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí”, afirmó.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa, papá de José Julián, el único nieto de la actriz y cantante costarricense. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

Graves acusaciones contra Marco Chacón

Imelda aseguró que hubo irregularidades legales, denuncias no ratificadas y falsedad de declaraciones, además de la influencia del dinero y nombres poderosos.

“Mientras Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, nosotros trabajábamos en silencio para entender el verdadero trasfondo del asunto”, aseguró.

“Luché por mi hijo con fe en Dios”

La también actriz contó que pasó meses recopilando información, llenando libretas y apoyándose en su fe para no rendirse.

“Le mintieron terriblemente a mi hijo, haciéndole creer que yo lo abandoné, porque Maribel me impedía cualquier tipo de comunicación con él”, afirmó.

Según Imelda, el tiempo le ha dado la razón.

LEA MÁS: Estas son las razones por las que Maribel Guardia habría demandado a Imelda Garza

“El karma sucedió, todo se está poniendo en su lugar y la justicia poco a poco se está logrando”, dijo.

Mensaje final cargado de fuerza

Imelda reconoció que no ha sido fácil enfrentarse a una figura tan querida como Maribel Guardia, a quien acusó de haberse escudado en un personaje público.

“Es complicado enfrentarse a una figura que lleva años construyendo un personaje para limpiar los errores de su pasado, y a todas las personas que la apoyan porque le creen ciegamente, pero cada vez despiertan más personas, cada vez más pueden ver la mentira y la falsedad y eso hace que mi fe en Dios y la justicia prevalezcan.

“Luchar contra monstruos no es fácil, pero tampoco imposible. Hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino”, finalizó.