Expareja de Allan Alemán estalla en redes al confirmar que será papá de nuevo

Allan Alemán será papá una vez más de un varoncito. (redes/Instagram)

Allan Alemán, exjugador del Deportivo Saprissa, será papá una vez más luego que su novia Melissa Murillo confirmara que está embarazada y que tendrán un niño al que llamarán Alessandro.

La expareja del panelista del programa La Platea, Hillary Castro Watson, reaccionó ante esta noticia en su cuenta de Instagram y lo primero que pidió es que le dejen de enviar “imágenes de personas que claramente no son parte de mi vida”.

Castro tiene un hijo de poco más de 2 años con el exdelantero morado y terminaron su relación sentimental hace como un año.

Hillary Castro, quien vive en Jacó, tiene un hijo con Allan Alemán. (redes/Instagram)

Ella hizo un posteo en el que asegura que el bebé que viene en camino será el “sétimo hijo” de Alemán, pues según sabe, tuvo otro niño con otra mujer después de su embarazo. Sin embargo, en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones solo le aparecen seis hijos varones al “Súper ratón”.

“Ya la noticia yo la sabía hace meses y nada que sorprenderse, es el sétimo hijo del señor con la quinta madre”, escribió.

Además, le mandó un fuerte hachazo a Alemán: “El día que logre ser un buen papá con sus 7 hijos me quito el sombrero y le aplaudo de pie”.

La expareja de Alemán, Hillary Castro, hizo este posteo en sus redes. (redes/Instagram)

La futura mamá no se quedó atrás en su tiradera porque también le mandó un mensaje: “Y a la señora le recuerdo las palabras que dijo hacia mi hijo ‘que será un niño que va crecer sin papá', espero que cuando le toque asumir eso a ella pueda hacerlo con la misma valentía que pude yo”.

Hillary es la misma que el año pasado le firmó una orden de apremio por el delito de pensión alimenticia y provocó que la policía le cayera a Alemán hasta las instalaciones de Teletica antes del programa La Platea.

Ella es Melissa Murillo la nueva pareja del exjugador Allan Alemán.

Ella ha denunciado que el exfutbolista no cumple con algunas obligaciones como papá y por eso lo tiene pegado a la pensión.

“Yo sé que Dios toca corazones y para Él no hay nada imposible, no tengo nada que decir, Felipe fue procreado por dos personas únicamente, y solo nosotros dos conocemos la historia real sin tapujos, y con eso me quedo. La conciencia siempre habla”, terminó escribiendo la expareja del morado.