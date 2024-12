Expareja de Alonso Solís sufrió un accidente que la tiene inmovilizada

Débora Soto o Debbie Soto, entrenadora personal y exesposa de Alonso Solis

La expareja de Alonso Solís, Débora Soto, puso en alerta a sus familiares y amigos, tras sufrir un accidente.

La guapa entrenadora por medio de redes sociales contó que como ella no se puede quedar quedita le propuso a su novio Esteban como parte de su regalo de Navidad ir a brincar a los trampolines.

“Todo iba muy bien hasta que salte muy alto y cuando caí, caí con el pie en seco en una parte dura y ahí quedé”, comentó en Instagram.

La pelinegra expresó que cuando intentó poner el pie en el piso no podía por el dolor.

“El propósito era ponerme de pie y seguir saltando, pero cuando me puse de pie no podía estabilizarme y el dolor me seguía. No tenía ni moretón, ni inflamación. Traté de ver si se podía solucionar con hielo, pero no, entonces fui a terapia donde uno de mis amigos”, agregó.

Débora Soto confesó que su novio la tiene bien consentida.

La guapa entrenadora expresó que finalmente se puso una bota especial para darle soporte al pie y contó que se tuvo que hacer placas.

Expareja de Alonso Solís sufrió un accidente y así es como se encuentra

“Resulta que tengo un esguince y ahora estoy como una señora viendo las plantas y reposando, así que creo que no voy a poder entrenar esta semana, pero mis clientes sí”, mantuvo.

Débora contó que estaba tranquila, pues a quien tiene de enfermero es a su novio, quien la ha cuidado desde el accidente.

“Yo creo que Esteban está muy feliz de que yo me tenga que quedar quieta porque estoy haciendo planes, y él siempre quiere estar así (acostado)”, dijo.