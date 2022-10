Expareja de presentador de VM Latino confiesa que le fue infiel porque “él se lo ganó”

Esta semana se desató todo un polvorín en Instagram en el que estuvo envuelto el presentador de VM Latino, Alex Alvarado.

Resulta que su expareja, de nombre Juan Carlos Garita, hizo el juego de las preguntas y le consultaron por qué le fue infiel al presentador.

Alex y Juanca se ven muy felices juntos. Facebook.

El joven aprovechó la ocasión para contestar: “porque él se lo ganó”. Además, agregó: “dicen por ahí que el lobo siempre va a ser el malo de la historia, cuando solo leen la historia de caperucita, pero bueno, no crean todo lo que ven en redes sociales”.

Dicha respuesta se la pasaron al presentador, quien fue el que la terminó haciendo pública en sus redes para aclarar que ellos terminaron hace seis meses atrás y que no quiere saber nada de él.

“Al parecer él no lo supera. Yo desde el día uno lo tengo bloqueado de todo lado, ya que no me interesa nada de su vacía vida”, escribió Alvarado.

El mismo presentador hizo pública toda la situación en sus redes sociales. Instagram

En otro posteo, Alex escribió: “Pero ya que él tiene ganas de hablar... Le expongo mi pensar: ‘Nadie se gana que le sean infiel’. ¿Se imaginan ir a dejarlo y traerlo todos los días al brete, y la muy rata en su hora de almuerzo se ponía a usar Grindr (plataforma para ligar). ¿Yo me lo gané?”.

“Lo dice el mae al que encontraron en mi cocina teniendo sexo con un amigo mío mientras yo dormía, ¡ajá! dentro de mi misma casa”, publicó el presentador.

Alex terminó explicando que por esa razón fue que lo echó de la casa y por lo que ya no son pareja.

“Yo sé que soy un ex difícil de informar”, le terminó respondiendo.