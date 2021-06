Creo que en la vida hay que aprender a olvidar y a perdonar, ella (Paola) está pagando las consecuencias de lo que hizo y eso es lo más triste. Yo siempre me enfoqué en mí, pensaba en que si no ganaba tenía que saber que di lo mejor; Natalia Carvajal y Karina Ramos me lo reconocieron y me dijeron que yo estaba en otro nivel en oratoria, me quedo con todo eso.