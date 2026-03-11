Exparticipante de Mira quién baila sufrió accidente y lo que le pasó en minutos es increíble

La modelo Ivonne Cerdas se llevó un fuerte susto este martes, tras sufrir un accidente de tránsito apenas minutos después de haber tenido el presentimiento de que algo malo le pasaría.

Cerdas, quien además de modelo es ingeniera en software, se coronó miss Costa Rica 2020 y en el 2025 participó en la segunda temporada de Mira quién baila.

Ivonne Cerdas participó en la pasada edición de Mira quién baila.

La guapa dio a conocer lo ocurrido a través de Instagram, la mañana de este martes, donde primero tranquilizó a sus seguidores al confirmar que nadie resultó herido.

“Hoy tuve un pequeño accidente de carro, gracias a Dios todo bien”, comentó en las primeras horas del día.

Una corazonada antes de salir

Horas más tarde, Ivonne amplió detalles del susto y confesó que había tenido una fuerte intuición antes de salir de su casa.

Según contó, debía salir para una sesión fotográfica y le pidió a su sobrino que fuera a su casa a cuidar a sus perritos, ya que uno de ellos estaba enfermo.

Fue en ese momento cuando sintió algo extraño.

“Tengo una intuición muy fuerte y a veces percibo ciertas cosas que van a pasar. Yo tenía este sentimiento de mandar a mi sobrino en un Uber porque sentía que si salía de mi casa algo me iba a pasar… y me pasó”, relató.

Modelo presintió accidente que sufrió minutos después

El accidente ocurrió en hora pico

La exreina de belleza explicó que el accidente ocurrió cuando colisionó con una motocicleta después de que otro conductor le diera campo para incorporarse a la vía.

“Nunca en la vida me había pasado, pero siempre hay una primera vez”, comentó.

Por dicha, tanto ella como su sobrino y las dos muchachas que viajaban en la motocicleta salieron ilesas.

“Gracias a Dios a mí, a mi sobrino y a las muchachas que iban en la moto tampoco les pasó nada, pero me quedé sin bumper”, explicó.

Aunque no detalló el lugar exacto del accidente, sí dijo que ocurrió en plena hora pico, por lo que el incidente provocó una fuerte presa, más de la usual a esas horas del día.

Una lección que no olvidará

Cerdas aseguró que suele manejar con mucha precaución y considera que eso influyó para que la situación no pasara a más.

“Tengo que arreglar mi carrito y aprendí algo muy bueno: cuando me dan campo tengo que ver 3.300 veces que no venga una moto para poder pasar”, dijo.

Ivonne Cerdas contó la mañana de este martes sobre el accidente que sufrió, pero fue hasta horas después que narró qué fue exactamente lo que pasó.

La modelo afirmó que, aunque fue un susto grande, lo toma como una lección de vida.

“Es una lección de vida y tenía que pasarla, lastimosamente, pero ya pasó”, concluyó.