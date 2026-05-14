Exparticipante de Nace una estrella acepta que tenía un problema con alcohol y la lucha en la que está

Kike Ramírez se dio a conocer en el concurso de Nace una estrella de Teletica en el 2021.

Juan José “Kike” Ramírez Chaves, recordado por su participación en Nace una estrella, compartió con sus seguidores una confesión muy personal y emotiva: tiene un mes completo sin tomar alcohol.

El cantante sancarleño contó que durante muchos años prefirió guardar silencio sobre el tema porque siempre fue muy reservado con su vida privada. Sin embargo, aseguró que lo bien que se siente actualmente lo motivó a hablar abiertamente sobre el proceso que está viviendo.

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Cantante Kike Ramírez reveló decisión que tomó y que espera mantener en firme

Kike explicó que nunca se consideró un alcohólico crónico, pero sí aceptó que durante más de 25 años mantuvo un fuerte hábito de consumo social que poco a poco fue afectando diferentes áreas de su vida.

“Ya no hay tiempo para arrepentimientos, de malas decisiones, de plata perdida, de proyectos perdidos, de personas que se alejan de la vida de uno también”, expresó el artista en un mensaje cargado de sinceridad.

Juan José Ramírez Chaves es oriundo de San Carlos y todavía sigue cantando en bares y restaurantes de la zona. (Cortesía)

El exparticipante del programa de canto de canal 7 reconoció además que el alcohol lo llevó a cometer muchos errores y que llegó a sentirse vacío física y emocionalmente.

“Yo ya tenía el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, todo prácticamente deshecho”, confesó.

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Pese a lo duro del proceso, Kike aseguró sentirse feliz, tranquilo y orgulloso de este nuevo paso en su vida. Incluso, aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a quienes actualmente atraviesan situaciones similares.

“Si usted está pasando por una situación así puede escribirme. Eche pa’ lante y agárrese de Dios porque sin Él las cosas no salen de la mejor manera”, añadió.

El cantante cerró su reflexión celebrando la salud, la vida y esta nueva etapa que espera mantener con firmeza.

Por el ambiente en el que se maneja, de cantar en bares y restaurantes, a veces suele ser difícil mantener una decisión así, pero no hay más que la fuerza de voluntad.