Exparticipante de Nace una estrella resumió su 2023

Dani Maro participó en Nace una estrella este 2023. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Daniel Fonseca, más conocido como Dani Maro, no quiso andar en carreras y desde el jueves pasado hizo un resumen relacionado a lo que fue para él este 2023.

Maro participó este año en la sexta temporada de Nace una estrella y aunque estuvo lejos de quedarse con el trofeo del concurso de canal 7, su paso por ahí le dio mucha fama.

LEA MÁS: Dani Maro se derritió todo en un mensaje que dedicó a la mujer que lo hace feliz

Dani agradeció a su “barrita” por un año 2023 que fue de bendición para él, según mencionó en sus redes sociales a mediados de semana.

“Con lo que tenía, traté de perseguir mi sueño; hubo caídas y sus mensajes me levantaron, vi esperanza en los ojos de Samu (Samuel, su hijo) y al final me he dado cuenta que Dios no se queda con el trabajo de nadie”, mencionó Maro.

Dani Maro hizo esta publicación desde mediados de semana en sus redes sociales. (Instagram)

Ante tanto apoyo que recibió este año, el guapo artista devolvió el cariño con un lindo deseo de año nuevo para todo su público.

LEA MÁS: A Dani Maro, exparticipante de Nace una estrella, le hicieron una propuesta bastante tentadora por un desnudo suyo

“Deseo salud, sanidad y prosperidad para todos ustedes. Nos vemos en el 2024″, dijo Maro.