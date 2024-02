Exparticipante de Nace una estrella revela cuál es su secreto para calmar la ansiedad

Ana Madrigal fue una de las finalistas de Nace una estrella en su temporada anterior. (Lilly Arce)

La exfinalista de Nace una estrella, Ana Laura Madrigal, reveló cuál es su secreto para calmar la ansiedad o los nervios que le dan antes de cada presentación.

La sancaleña contó que su tip le ha funcionado mucho y que la relaja bastante, por eso lo recomienda.

Ella basa su terapia en el baile y, aunque asegura no le va muy bien con el movimientos de cadera, igual se anima porque eso la hace sentir mucho mejor.

Lo vacilón es que se graba mientras está bailando y luego se ve para morirse de la risa con sus movimientos.

“La verdad es que el baile, aunque no lo haga superbién, me ayuda a calmar las ansiedad antes de un show y hasta me anima si no tengo ánimo ese día para dar lo mejor. Lo cierto es que me pongo los audífonos y bailo, me grabo porque después viéndolos me da un congojón y me estallo de risa; es mi terapia, es mi forma de aliviar los nervios. Sé que como yo hay muchos con ansiedad, pánico escénico o nervios, así que aquí les va mi tip”, publicó.

Ana Madrigal mostró qué hace para calmar la ansiedad

Ana Laura se ganó el cariño de muchos por su gran participación en el programa de Teletica y aunque no quedó campeona de la temporada esto le permitió seguir adelante con su carrera como solista.