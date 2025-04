Exparticipante de Nace una estrella se llevó un gran susto en Semana Santa

Jafet Jerez se llevó tremendo susto en playa tica. Foto: De boca en boca

Jafet Jerez, exparticipante de Nace una estrella, vivió un momento inesperado durante la Semana Santa, y contó que lo que parecía ser un día tranquilo terminó en un gran susto, el cual se animó a compartir con sus seguidores en redes sociales, generando preocupación y mensajes de apoyo.

“La verdad, yo no lo iba a mencionar porque, gracias a Dios, no pasó nada, pero fue un susto que tuve y, viendo tantas noticias, creo que es oportuno mencionarlo, porque uno minimiza y después, viendo la retrospectiva, pudo terminar peor”, contó en Instagram.

La talentosa salvadoreña manifestó que, aprovechando la Semana Santa, se fue para Playa Real, ya que parece una piscina.

“Es tranquila, uno puede estar flotando feliz de la vida y yo, como me crie en las playas de El Salvador, siempre le he tenido respeto al mar, pero no me intimida”, agregó.

Jerez contó que ella siempre ha estado acostumbrada a la marea picada y que las playas de acá son tan lindas que si se mete al fondo, no pasa nada.

Jafet Jerez contó que Playa Real es una de sus favoritas. (Cortesía)

“Me metí con una amiga, estábamos profundo, pero tampoco estábamos lejos, había gente cerca. Estábamos flotando; el piso estaba como a un metro de mis pies, pero mi amiga se salió para guardar las cosas. Yo me seguí relajando y empecé a nadar para salir, pero no avanzaba. Yo estaba viendo que la gente estaba a la misma distancia mía, pero yo la veía y no salía”, comentó.

Jafet Jerez le pegó un susto a sus amigas. (Instagram/Instagram)

La exparticipante de Nace una estrella explicó que, desde que no salía, se empezó a asustar y que, a pesar de que nadó más fuerte y se acercó un poco, de la nada apareció donde estaba antes.

“Me alejé y pensé: ‘será que me está llevando la corriente’ y me dije: ‘Tranquila, sabes nadar’. Tenía barcos anclados atrás mío, por lo que pensé en nadar hacia ellos. Tenía gente cerca, pensé en pegar un grito. Entonces, tomé un respiro y empecé a nadar hasta llegar”, contó.

Jerez contó que en la playita que estaba no había salvavidas porque es muy pequeña, pero el tenso momento la hizo pensar que si lo que le había pasado era que se lo había imaginado.

“Un señor me dijo: ‘¿Verdad que se la estaba llevando el mar?’, y yo me quedé pensando y le dije que sí”, detalló.

La colocha dijo que quien alertó al señor fue su esposa, ya que veía que ella (Jerez) no lograba salir, por lo que estaban atentos a ver si necesitaba ayuda.

“Yo le dije al señor que la playa me engañó y me explicó que en la playa hay una corriente en vertical. De hecho, me contó que esta semana habían sacado a tres personas”, dijo.

La famosa comentó que ella compartía su experiencia porque se confió de sus habilidades y en que la playa es “tranquila”.

“Esa misma confianza puede ser la peor arma en contra de nosotros mismos, porque las cosas hubieran podido salir mal”, añadió.

La cantante, cuando le contó a sus amigas el momento, las asustó; de hecho, le dijeron que jamás la hubieran dejado sola.

“Me pasó igual, me acosté a dormir en un tronco a la orilla de la playa y cuando me di cuenta estaba a 200 metros de la orilla”, “Todas las playas de Costa Rica son peligrosas”, “Con el mar no se juega, gracias a Dios salió bien”, “Qué susto. Gracias a Dios no pasó a más”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.