Exparticipantes de Combate han tenido historias muy diferentes

No cabe duda de que el programa Combate marcó un antes y un después en la vida de muchos televidentes y de exintegrantes del desaparecido espacio televisivo.

Combate era presentado por Teresa Rodriguez y Kiko Robles. Gsolis (GRACIELA SOLIS)

Mientras unos como Ítalo Marenco, María Teresa Rodríguez, Natalia Carvajal, Daniel Carvajal, Kimberly Loaiza, Melissa Mora, Bryan Ganoza y hasta el mismo Marko Jara le sacaron el jugo a su participación y lograron consolidarse o darse conocer en el medio del espectáculo, hay otros que más bien fueron como el cangrejo.

En los últimos días se dio a conocer la detención de Katalina Alfaro, quien está siendo investigada por supuesto enriquecimiento ligado al narcotráfico. Debido a que está casada con un hombre de apellido Herrera, quien fue condenado por tráfico internacional de drogas y ella, al parecer, se dedicaba a legitimar las ganancias económicas que obtuvo su esposo.

OIJ allana casa, finca y carnicerías de exmodelo de Combate casada con narco sentenciado

Esta es solo una más a la lista de exparticipantes que han tenido problemas con la justicia tras su participación en Combate.

Otro de esos, fue Kahel Ramos, exparticipante del espacio, quien tuvo que enfrentar un juicio en el 2019 por el delito de homicidio.

Por suerte para él, fue absuelto, ya que durante el debate no fue posible determinar, por medio de la prueba testimonial, si hubo o no una legítima defensa por parte de esta persona; por lo que no hubo una sentencia.

31/10/2019. Tribunales de Justicia, Alajuela, Costa Rica. Juicio de Kahel Ramos sospechoso de homicidio, exparticipante del programa Combate en Costa Rica y en Guatemala. El joven, de 22 años, es señalado por la Fiscalía como el responsable de matar a José Alexánder Ortiz, de 30 años, el 17 de febrero de este año en El Roble de Alajuela. Abogados del Imputado Rogelio Ramírez, Cristian Gamboa, Cristian Ulate. Jueces Leonardo Pereira, Esmeralda Arguedas y Jorge Araya. Fiscal: Floribeth Rodríguez Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

Otro caso fue el de Douglas Walters, quien desde hace varios años se fue a vivir a España, debido a que en constantes ocasiones estaba metidos en escándalos con las mamás de sus hijos por problemas de pensión.

En el 2018, Alonso Huertas, más conocido como Chompolón, denunció que fue agredido y escupido por policías municipales de Escazú, quienes le detuvieron, pues consideraron que su carro, al ser polarizado y sin placas, les resultaba sospechoso. Meses antes, ese mismo vehículo había sido agarrado a balazos. En total se contaron 30 disparos.

Otro camino que escogieron algunas de las exparticipantes del programa es crear contenido para OnlyFans, ya que en la plataforma se pueden ver fotos y videos para adultos de Jacqueline Segura, Alejandra Chinchilla y de Stephanie Quesada.