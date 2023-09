Experiodista de canal 7 hizo una rudísima confesión de su paso por Teletica

Daniela Mora Solis experiodista de canal 7. Captura

La periodista Daniela Mora Solís, dejó impresionados a sus seguidores de LinkedIn, al hacer tremenda confesión sobre canal 7.

Mora contó que cuando a ella le tocó hacer su práctica profesional la hizo en el canal de La Sabana, y se quedó breteando ahí mismo, y todo parecía muy bonito.

“Mis jefes eran el señor y la señora de las noticias que crecí viendo. Y mis compañeros de trabajo eran celebridades de la televisión nacional”, escribió.

Ella contó que trabajando en el 7, pudo comprar su primer carrito, irse a vivir sola, e incluso contó que la gente la reconocía en la calle y que a ella le parecía un sueño o al menos eso era lo que pensaba.

“Por dentro estaba sufriendo. Tenía un trastorno alimenticio y una obsesión con la comida, pesaba cada alimento que ingería y empecé a rechazar planes fuera de casa, porque no podía controlar el 100% de lo que iba a comer. Al tiempo me dio depresión y ansiedad, y esa no era la mejor combinación para salir en televisión todos los días”, expresó.

Después de estar cinco años en Teletica contó que la despidieron, ella pensó que era personal; sin embargo contó que no estaba dando la talla y la tenían que dejar ir.

“Fue culpa mía de nadie más. Me deprimí, lloraba todos los días y sentía que la vida se había acabado”, añadió.

La joven contó que el despido del canal para ella y para muchos fue un fracaso.

Contó que 10 meses después de que la despidieran entró a trabajar a un lugar donde conoció a su esposo, y asegura que hoy cambiaría cualquier trabajo, lujos o atención, por despertarse tarde un domingo con su esposo e hija.

“Al día de hoy, amo la televisora y a las personas que trabajan ahí. Fue un tiempo maravilloso y siempre estaré agradecida por la oportunidad que me dieron y también por haberme despedido”, contó.

Muchos de los seguidores de la comunicadora le dejaron algunos comentarios sobre la situación; sin embargo el que más destacó fue el de Freddy Serrano, también comunicador, quien expresó que se sentía identificado con la publicación.

“Trabajé 10 años en Telenoticias con un horario de madrugada que te pasa la factura. Me fui después de que encontré una opción de periodismo en el extranjero, pero la factura seguía creciendo por la ansiedad que se acumula.

“Es una profesión de grandes satisfacciones, pero con un gran sacrificio inmenso para tu salud mental y física. La vida después del periodismo es plena si se logran valorar las experiencias y lo que realmente importa en la vida”, añadió.

