Experiodista de Multimedios se llevó un buen susto que la dejó con seis puntadas

La periodista Lucía Frei tuvo un accidente en su hogar que la mandó directo al hospital y la dejó con varias puntadas en una de sus manos.

Periodista Lucía Frei.

La expresentadora de canal 8, de Multimedios, pasó un momento bastante angustiante porque su mayor miedo era que su hijo la viera ensangrentada.

Según contó, una tarde de estas estaba haciendo los quehaceres de su casa y cuando intentó agarrar una taza de cerámica esta se le reventó en la mano.

Esto le provocó una cortada de gran tamaño en su mano y por ende que sangrara mucho.

Lucía Frei sufrió un accidente hogareño que la mandó al hospital. (redes/Instagram)

“Sí fue un corte grande. Tenía mucho miedo porque mi hijo estaba ahí en la casa y creí que se iba a asustar, gracias a Dios no se asustó, sí tuve que ir al hospital, sí me cosieron. No les voy a mentir, sí me duele, estoy haciendo las cosas muy lento porque no puedo mover este dedo (pulgar), pero no comprometí un tendón, nada, todo está superbién. Las que somos mamás me van a entender que estamos con un ojo pensando que a ellos no les pase nada y evidentemente mi mente, mi cerebro de mamá me dijo: ‘vigile que no esté el chiquito y métase usted (cuando se reventó la taza)”, explicó.

La periodista Lucía Frei se llevó un susto en su casa y terminó en el hospital

Al final le tuvieron que hacer seis puntadas para cerrar la herida en la palma de su mano y lo que la tiene sufriendo es que no podrá hacer ejercicio con máquinas hasta que no le cierre bien.

Lucía fue por mucho tiempo una de las figuras principales de canal 8, pero ahora está dedicada a su salón de belleza y a hacer contenido para redes sociales.