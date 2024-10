Experiodista de Repretel fue fichado para trabajar en la FIFA

Carlos Herrera Rosales era periodista interno en el programa matutino Giros. Captura

Carlos Herrera Rosales, experiodista de canal 6, anda con una sonrisa de oreja a oreja, porque fue fichado nada más y nada menos que por la FIFA.

“Lo logramos mami y papi, hoy estamos trabajando para la FIFA en un mundial. Esto es por y para ustedes, porque tuve su apoyo incondicional, siempre confiaron en mí y nunca me dejaron caer a pesar de ciertas adversidades que he tenido en el camino”, inició diciendo en una publicación de Facebook.

Herrera confesó que un día vio a la FIFA en un videojuego, lo soñó e imagino, y ya lo logró.

“Han pasado 16 años desde que me gradué de la universidad y que me desempeño como profesional, donde he vivido todo tipo de situaciones, desde momentos muy felices, hasta muy tristes, donde he llorado y he reído”, detalló.

El excomunicador de Giros, contó que a pesar de las adversidades nunca se rindió. “Para salir adelante me desafié a nuevos retos profesionales que me ayudaron a salir del área de confort”, expresó.

Carlos contó que su guía para ese triunfo fue Dios que lo guio en todo.

El comunicador dio su paso por canal 6.

“Ahora a disfrutar de esta aventura y todo lo que se venga, que esto no acaba aquí”, concluyó.

Anteriormente, él se encargaba de llevar la comunicación de Concacaf para varios países por lo que este también es otro gran paso en su carrera periodística.