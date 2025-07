Experiodista de Repretel se viene de Estados Unidos y no descarta regresar a la tele tica

Michael Segura vive en Estados Unidos desde hace cinco años pero en octubre regresará a Costa Rica. Fotografía: Cortesía Michael Segura. (Cortesía/Cortesía)

Cinco años después de vivir en Estados Unidos, un experiodista de Repretel confirmó a La Teja que se devuelve para Costa Rica y no descarta regresar a la televisión nacional.

LEA MÁS: (Video) Nadia Aldana demuestra que ya estaría lista para estar en la pista de Mira quién baila

Se trata del periodista Michael Segura, quien fue parte del elenco de reporteros del desaparecido programa de canal 11, Intrusos de la farándula.

Segura también trabajó en la televisión costarricense en programas como Instinto (de canal 13), Las 20 estelares y Gracias a Dios que es viernes (en el desaparecido Canal 9) y Sin complejos y Looks TV (ambos de Xpertv, canal 33).

Michael, quien vive en Carolina del Sur, aseguró a este medio que su regreso a Costa Rica está programado para octubre y que la decisión no tiene vuelta atrás.

Explicó que su decisión se debe a que vive en una zona muy remota de ese lugar y aunque tiene trabajo y le va bien, unas situaciones de salud que vivió hace unos meses lo hicieron replantear su futuro.

Michael Segura junto a Jalé Berahimi, una de sus excompañeras de trabajo en los tiempos que estuvo en Repretel en Intrusos de la farándula. Fotografía: Cortesía Michael Segura. (Cortesía/Cortesía)

“Toda mi familia está en Costa Rica. Tengo algunos familiares viviendo en Estados Unidos, pero no donde yo vivo. Aquí estoy solo y decidí regresar por unas dificultades que pasé, fueron dos episodios en los que me sentí bastante solo”, mencionó.

Uno de esos momentos fue una operación de urgencia a la que se tuvo que someter en los primeros meses del año por una hernia inguinal y también por una bronquitis aguda que lo sorprendió por las inclemencias del invierno estadounidense.

LEA MÁS: Repretel busca presentador para Las Historias, ¿qué pasó con Ginnés Rodríguez?

“Realmente ir a un hospital aquí es complicado e inalcanzable para algunos migrantes, pero gracias a Dios, en mi caso, pude cubrir mis gastos para operarme. Fue bastante caro y es cuando uno valora instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social que tenemos en Costa Rica. También extraño muchísimo a mi familia y a muy buenos amigos que tengo allá porque el tiempo está pasando”, agregó el tico, quien trabaja en una prestigiosa cadena de hoteles en ese lugar.

Michael Segura es bastante conocido en el medio farandulero costarricense. En la foto junto a los periodistas de espectáculos Rogelio Benavides y Edgardo Camacho, y la empresaria y exmodelo, Lynda Díaz. Fotografía: Cortesía Michael Segura. (Cortesía/Cortesía)

Sus planes

Antes de irse a vivir a Estados Unidos, Michel vivió un tiempo en México, donde estudió actuación entre 2012 y 2015; luego regresó a Costa Rica, trabajó en el sector financiero y tras eso se fue para Estados Unidos.

El comunicador también dio a conocer a este medio los planes que tiene para cuando regrese a Costa Rica, en cerca de tres meses.

LEA MÁS: Marianela Valverde presenta a su hija de 24 días de nacida con mensaje que llega al corazón

“Mi regreso a Costa Rica lo vengo pensando desde hace un año. Aquí estoy haciendo cosas que no son las que me gustan y la verdad es que creo que Costa Rica es un país que sí tiene oportunidades que con perseverancia y humildad podemos alcanzar.

Michael Segura hace años junto a Lynda Díaz. Fotografía: Cortesía Michael Segura. (Cortesía/Cortesía)

“Me encanta la comunicación pero la he tenido en pausa en estos cinco años. Me gustaría llegar a Costa Rica y enfocarme en redes sociales, trabajar mucho contenido para mis perfiles en esas plataformas, abrir un canal en Youtube y, por supuesto, me gustaría volver a la televisión. En todo eso estoy trabajando”, afirmó.