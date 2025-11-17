Experiodista de Teletica Deportes y su esposa recibieron devastadores resultados médicos de su hija

Diego Brenes, experiodista de Teletica Deportes y de la Federación Nacional de Fútbol, siempre ha estado con su hija Camila apoyándola en todo este proceso de su enfermedad. (redes/Instagram)

La actriz Sandra “Sany” Solórzano, quien participa en ¡Qué buena tarde!, compartió una actualización muy dura sobre el complejo estado de salud de su hija Camila, quien desde hace siete años enfrenta un síndrome de fiebre recurrente que hasta hoy sigue sin diagnóstico claro.

Sany y su esposo, el periodista Diego Brenes, quien trabajó en Teletica Deportes y también fue director administrativo en la Federación Costarricense de Fútbol, recibieron recientemente los resultados del hospital Sant Joan de Déu, ubicado en Barcelona, España, donde desde el año pasado estudian el extraño padecimiento de la chiquita.

Aunque tenían la gran esperanza de que encontraran la cura a su enfermedad al final recibieron un golpe más en este largo camino.

“Los doctores no encuentran una explicación (por ahora) para los dolores y síntomas de Cami. Seguimos con el diagnóstico de síndrome PFAPA o Marshall, pero con otros síntomas que no se supone que da este síndrome, como lo han sido las llagas en la piel, entre otros, por ahora no se llega a una respuesta concreta, como esperábamos”, publicó Solórzano en su cuenta de Instagram

Ellos incluso accedieron a que le hicieran una cirugía que, según los especialistas, podría ayudar a disminuir las crisis, pero en el caso de Camila, tampoco dio resultado.

“Hicimos la cirugía que los médicos recomendaron que ayudaría, pero lamentablemente en el caso de Cami no funcionó, (por eso tantas dudas, inconsistencias porque Cami no presenta un PFAPA ‘normal’ cada día son cosas diferentes)“, agregó.

La actriz Sandra Solórzano reconoció que los resultados médicos fueron devastadores, pero que aún así su hija no pierde la sonrisa. (redes/Instagram)

A pesar de los esfuerzos, la niña continúa sin medicinas que realmente la alivien y sus crisis no han cambiado, ni disminuido. Cada semana y media enfrenta nuevos episodios de dolor, fiebre y síntomas que le dificultan llevar una vida como la de cualquier chiquita de su edad.

Fuerte golpe

Sandra reconoció que esta noticia la golpeó profundamente.

“Uno siempre guarda la esperanza de un giro positivo… Haber recibido estos resultados fue muy doloroso. Ocupé tres semanas para asimilar la tristeza y el dolor”, confesó la figura de Teletica.

Sin embargo, aseguró que no se rendirán y que seguirán luchando por ver a su hija bien.

Si bien por ahora seguirán con el seguimiento en el Hospital Nacional de Niños y con el equipo de Barcelona, también están abiertos a tocar puertas en Estados Unidos el próximo año, si eso les permite acercarse a una respuesta.

Diego Brenes, experiodista de Teletica Deportes, y su esposa Sandra Solórzano llevaron a su hija a España en agosto para su operación. (redes/Instagram)

Por el momento, y después de meses de estudios, viajes y exámenes, la familia tomó una decisión importante: Camila descansará lo que queda del 2025.

“Queremos que Cami pueda descansar lo que resta del año. Nuestra niña valiente”, expresó.

Seguirán los estudios

En España les indicaron que podrán retomar los estudios el próximo año si las condiciones lo permiten.

“En España nos dicen que podemos seguir estudiando el año entrante, para llegar a una respuesta en algún momento, pero eso será más adelante si Dios lo llega a permitir”, señaló.

Sandra "Sandy" Solórzano tiene un sección dentro del programa ¡Qué buena tarde!. (Fotos cortesía de la familia/Fotos cortesía de la familia.)

Sany cerró su mensaje agradeciendo a todas las personas que han ayudado a la familia durante este largo proceso.