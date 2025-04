Experiodista de Teletica dice que la vida que tiene jamás la imaginó

Michelle Naranjo trabajó en la página web de Teletica, pero renunció hace un año. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo.

La experiodista de Teletica Michelle Naranjo, sorprendió este viernes con una revelación en la que confesó que la vida que disfruta en la actualidad jamás la imaginó.

Naranjo renunció a la televisora del trencito hace un año luego de convertirse en mamita pues decidió priorizar a su hijo por encima del trabajo.

Este viernes, Michelle recordó cómo era su vida hace tres años y el giro de 180 grados que experimentó al revisar lo que es en la actualidad.

“Hoy hace tres años agarré los ahorros que tenía para la prima de mi carro y crucé el charco solita. Antes de eso solo lo había hecho con mis papás y con su dinero, y haberlo logrado sola, fruto de mi trabajo, ufff, lo fue todo.

Michelle Naranjo hizo estas confesiones en sus redes este viernes. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

“En ese viaje me amé, me admiré y me la creí tanto que regresé siendo una Michelle decidida a construir una vida que amara todos los días, aún en los días malos, y hoy, tres años después, tengo una vida que ni en mis mejores sueños la hubiese imaginado. Tengo más de lo que le pedí a Dios y tengo clarísimo que sucedió porque ese era su plan, pero además porque yo así lo creí, lo oré, lo construí”, escribió Michelle en sus historias de Instagram.

Tras hacer esas confesiones, la guapa comunicadora se declaró el amor a sí misma y mencionó que está muy orgullosa de lo que ha logrado.

Naranjo se hizo muy popular en el país por las disputas que tuvo en el pasado con la modelo y cantante Laura Ortega, quien es su cuñada, pues la comunicadora está casada con el hermano de Lau.