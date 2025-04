Experiodista de Teletica, Josué Sánchez, habla con el corazón sobre la fuerte lucha que enfrenta

Josué Sánchez trabajó hace años en canal 7. Fotografía: Archivo LT.

El periodista Josué Sánchez habló con el corazón, públicamente, sobre una fuerte lucha que enfrenta y que más de una vez lo ha hecho sentir muy agobiado.

Aunque dudó en hacer público el asunto, al final el experiodista de Teletica tomó valor y compartió un video en redes sincerándose respecto a la situación que sufre.

“No sabía si hacer este video”, expresó antes de confirmar que batalla contra la ansiedad y reconocer que en más de una ocasión tuvo que poner en pausa su vida por eso.

“Sufro ansiedad. Muchas veces ni siquiera se nota, puedo estar sonriendo con mis amigos y mi familia, pero por dentro estoy bien jodido. La ansiedad no siempre grita, muchas veces nos susurra al oído y nos dice: ‘no vas a poder, todo va a salir mal. No hagás estas cosas’, cuando vos sabés que sí podés hacerlas”, mencionó Sánchez.

“La ansiedad me ha hecho dudar de mí, perder oportunidades, cancelar planes a última hora, pero no siempre ha sido tan malo. La ansiedad me ha hecho pedir ayuda, poner un alto en mi vida, descansar y pensar en mí”, continuó.

Josué expresó que su idea de contar lo que le pasa no es dar lástima, sino para que las personas que pasan por lo mismo sepan que no están solas.

Josué Sánchez abre su corazón sobre una batalla que está dando

“Este video no es para que me tengan lástima, sino para que nos demos cuenta de que no estamos solos. Sentir miedo no nos hace débiles y hablarlo nos ayuda a sanarlo. Si hoy estás luchando contra tu mente, te abrazo desde la mía, seguimos luchando”, finalizó.

Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es la sensación que se tiene cuando algo nos preocupa o asusta, provocando un sentimiento natural y humano de miedo o pánico.

