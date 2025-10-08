Experiodista del 7 asegura que le han comparado con María Conchita Alonso, Salma Hayek y Sofía Vergara

Laura Rodríguez, conocida ahora como Laura Radinsky, se dedica a la actuación en Estados Unidos. (redes/Instagram)

Laura Rodríguez, quien fuera la periodista de espectáculos de Telenoticias, aseguró que le han comparado con María Conchita Alonso, Salma Hayek y hasta Sofía Vergara.

La expresentadora de Teletica, conocida ahora como Laura Radinsky y quien vive en Estados Unidos, contó que son los mismos gringos quienes la han comparado con dichas personalidades.

Laura se dedica ahora a la actuación, pues su sueño es ser actriz de Hollywood, y es cuando llega a hacer algún casting o grabación cuando la relación con la famosa cantante venezolana o con la actriz colombiana y mexicana.

Laura Radinsky asegura que le han dicho que habla igual a la actriz mexicana Salma Hayek.

Según explicó, un día estaba conversando cuando le dijeron: “suenas igual a María Conchita Alonso”, y que eso si nunca se lo habían dicho.

“Me han dicho que hablo igual a Salma Hayek, que la energía se parece mucho a la de la Sofi Vergara, no físicamente. Gente que ha trabajado con ella me dice: ‘tienen muy parecida la energía’, y yo... (cara de asombro) feliz”, contó Rodríguez.



La ahora actriz comentó que es la primera vez que le dicen que se parece a la cantante de “una noche de copas, una noche loca”, pero que le encantó la comparación.

“Para los gringos cuando estoy en el set trabajando con ellos me dicen que sueno como a María Conchita Alonso, que tengo el carácter de Salma Hayek y la energía de Sofía Vergara, qué podría salir mal, ¿verdad?“, publicó en sus redes.