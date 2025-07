Experto paranormal que conoció a Dan Rivera: “Annabelle no podía ser sacada del museo, pero no hicieron caso”

Dan Rivera falleció en una gira de Annabelle. (Cortesía Platón Angelakis)

Israel Barrantes, director de investigación paranormal en Costa Rica, habló con La Teja sobre la extraña muerte de Dan Rivera, investigador paranormal y cuidador de la famosa muñeca Annabelle, quien falleció el pasado 13 de julio a los 54 años.

El experto no dudó en decir que este caso no es una simple coincidencia y dejó claro que hay cosas que van más allá de lo que se puede explicar.

Dan Rivera estaba saludable.

“Se llevaron a la muñeca para una exposición en Gettysburg, Estados Unidos, para exponer sobre los objetos malditos del museo, y en esta gira iba Dan, quien era el investigador líder, después de los dueños, que se encargaba de transportar a la muñeca y de pasarla de una caja a otra.

“Dan, después del evento, se fue al hotel a descansar, pero en la madrugada llamaron a las autoridades porque, aparentemente, le dio un paro respiratorio. Era un chavalo de 54 años, que estaba supersano y tenía una buena condición física, aparte de que no padecía de nada, pero se dio el deceso”, agregó el experto.

Justamente en esta imagen se ve la mujer de la que nos habló el especialista. (por la cabeza de la muñeca)

Barrantes confesó que personas creyentes en el mundo paranormal creen que todo se dio por la muñeca.

“Y es que una de las condiciones que decía Lorraine Warren es que Annabelle no podía ser sacada del Museo de lo Oculto de los Warren por ninguna razón, y esto es parte de su legado y familia, pero no hicieron caso a las advertencias de Lorraine y la sacaron. La gente dice que fue culpa de ella (la muñeca), y posiblemente lo que haya dentro de ella afectó a Dan, quien era el que tenía más contacto”, expresó.

Israel Barrantes expertó en temas de actividad paranormal.

En su momento, Barrantes y Dan mantuvieron comunicación, ya que en un principio la idea era traer la famosa muñeca a Costa Rica, pero por un tema de requisitos y recomendaciones no se dio.

“La idea era traerla en primera clase, pero no se podía exponer a la gente y, por recomendación de la familia, no se dio. Nosotros ya habíamos trabajado juntos y se mantenía la posibilidad de que nos visitaran de nuevo para una actividad”, confesó.

La Teja le preguntó al investigador qué se comenta entre quienes han estado cerca del caso y conocen a fondo los extraños detalles del suceso, y la verdad es que nos puso los pelos de punta.

“Nosotros, a pesar de todo, somos muy escépticos, a pesar de que uno es investigador. He estado muy de cerca viendo todo lo que pasa en la familia NESPR, Warren, y están siendo muy cuidadosos con el fallecimiento de Dan, porque están esperando los resultados de la patología.

“Le respondo haciendo un balance, pero hablé con varios investigadores cercanos y ellos opinan que hay mucha coincidencia en lo que le pasó a Dan, porque él se encargaba de manejarla en el museo ubicado en Monroe, Connecticut, Estados Unidos, y allá nunca le pasó absolutamente nada, y ahora le viene a pasar en la gira”, expresa.

Barrantes también se refirió a lo que todos quieren saber.

“Y ahora, yéndome por el lado paranormal, creemos que sí, Annabelle tuvo que haber hecho algo para afectarlo a él. Por eso es que todos estamos muy sorprendidos, porque era un chavalo muy sano y no padecía de nada”, comentó.

Otra de las cosas con las que quedamos impresionados fue que nos contó que, en varias de las fotos que tiene Rivera con la muñeca, se ve una mujer.

La foto que nos compartió Israel Barrantes más de cerca.

“Es una foto muy interesante, y no es una pareidolia (fenómeno psicológico donde el cerebro percibe patrones familiares, como caras o formas de animales, en estímulos ambiguos o aleatorios, como nubes o manchas), y lo que se ve no es eso”, explicó.

Los dueños y actores legales de Annabelle, Tony Spera y Judy Spera (hija de Ed y Lorraine Warren), son adultos mayores, por lo que tienen un equipo que maneja todo el asunto de las figuras, pero ahora van a tener que tomar la decisión de poner a alguno de los otros asistentes que están dentro del equipo de investigación de NESPR (New England Society for Psychic Research), organización con sede en Connecticut y heredera del legado de los renombrados investigadores Ed y Lorraine Warren.

Annabelle arrastra un historial lleno de misterio y advertencias

Aunque se le atribuyen cualidades “malignas” y se han tomado medidas extremas para mantenerla bajo control, no han faltado quienes la han desafiado… y después vivieron experiencias que nadie ha podido explicar con lógica, por ejemplo, cuando inició la gira Devils on the Road, donde la trasladaron a Nueva Orleans.

Según El Tiempo Colombia, la muñeca fue bendecida antes de ser trasladada a una exposición con fines educativos. Sin embargo, desde su llegada a la zona, se han reportado dos hechos inquietantes: una fuga masiva de reclusos y el incendio de una casa reconocida.

Dan Rivera y Lorraine Warren.

Respecto a la fuga de los reclusos, el gobernador Jeff Landry y otras autoridades se pronunciaron, calificándola como “la más grave de la época reciente”.

En el caso del incendio, aún no se saben las causas precisas, pero se ha reportado que fue tan grande que no se pudo contener. El evento terminó por acabar con la mansión Nottoway.

La mansión de Nottoway.

“También hace algunos años en el museo, una persona la retó y, a los 200 metros, tuvo un accidente en motocicleta y falleció”, recordó Barrantes.