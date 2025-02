Exponen a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, con supuestos mensajes de amor a otra mujer

Maribel Guardia y su esposo llevan más de dos décadas juntos.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, está en el ojo público, pues se filtraron unos supuestos mensajes con la que dicen sería su amante.

Según People en Español, estos mensajes salieron a la luz después de que Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, acusara a Chacón de serle infiel a la actriz costarricense con una exalumna suya.

Los presentadores del programa Todo para la mujer leyeron los supuestos mensajes de Chacón y una mujer llamada Lili Martínez.

En los supuestos textos intercambiados se llamaban “bebé y amorcito”, se confesaban supuesto amor y hasta quedaron de verse.

Imelda argumenta que Maribel comenzó su lucha por supuestamente quitarle la custodia de su hijo José Julián, tras ella hacer pública la supuesta infidelidad de su esposo, lo cual él ha negado.

LEA MÁS: Maribel Guardia le ganó el primer pulso a su exnuera Imelda Garza

Estos serían los supuestos mensajes. Captura Univisión (Univisi/Instagram)

“Desde que descubrí la infidelidad de Marco con una exalumna suya, a partir de ahí se fracturó. Está muy en contra, han empeorado las cosas”, dijo Tuñón en su momento.

Cabe destacar que Guardia y su esposo llevan más de dos décadas de relación y Maribel, ante la prensa, había dicho que su marido es un hombre maravilloso.

“Yo nunca me he enterado de que me haya puesto el cuerno, si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado”, dijo en su momento la tica.