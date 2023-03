Exportero de Alajuelense recordó cómo venció a la muerte

La periodista Adriana Durán compartió este lunes en su cuenta de Facebook imágenes del segundo episodio del pódcast que realiza junto a su colega Lizeth Castro, “Contanos tu historia”, en el que tuvieron como invitado al exportero de Alajuelense, Álvaro Mesén.

Álvaro Mesén contó el duro momento que vivió en el programa de Adriana Durán y Lizeth Castro. YouTube

La entrevista estuvo muy intensa y llena de sentimiento, pues Álvaro relató cómo fue la ruda situación de salud que vivió, en junio del 2022, debido a una bacteria que se alojó en su cerebro y le provocó un absceso por el cual tuvo que ser sometido a dos operaciones de alto riesgo, en las que pudo perder la vida o quedar con secuelas (tartamudeo, pérdida de equilibrio, etc).

“El poder de Dios es tan grande, pasé varias noches pidiéndole por qué no me dejó verlo, pero las noches siguientes me di cuenta de que podía verlo en mis hijos, en el que trabaja en la esquina, en los enfermos. Fue algo muy especial”, contó Álvaro a punto de quebrarse, mientras Adriana sostenía su mano.

“Yo le reclamé a Dios mucho antes de que me pasara eso. Que por qué vivía tanta angustia. Fue una lección. Ahora es otra cosa, cuando estás en una cama de hospital tenés que enfocarte en lo positivo”.

Su esposa María Isabel Chaves rezaba el Rosario al lado de su cama y fue fundamental para mantener tranquilos a sus tres hijos, de 14, 13 y 9 años, durante esa dura prueba.

Adriana compartió este mensaje en redes para dar a conocer la entrevista con Álvaro: “¡Hola! Paso por aquí para contarles que ya está disponible en Spotify y en YouTube el segundo episodio del pódcast Contanos tu Historia con Adri y Liz. ¡Aquí un adelanto… no se lo pierdan! Gracias Álvaro Mesén por contarnos tu historia”.

El exportero militó durante 24 años con el equipo alajuelense y posteriormente lo hizo con el Herediano, Brujas y Liberia Mía. Fue también seleccionado nacional y participó en 2 Copas del Mundo.