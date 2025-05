Expresentador Luis Lauretto reapareció tras su condición de calle y luce bastante cambiado

Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino, vivió en la indigencia a inicios de año. (Redes /Instagram)

El expresentador de VM Latino, Luis Lauretto, reapareció públicamente luego de conocerse su condición de calle y tras ser internado en una clínica de rehabilitación y, prácticamente, es otro.

“Laurito”, como le dicen sus amigos, estuvo en el programa de radio “La Dosis”, del cantante Nelson Guillén, de la banda nacional de metal Agressor, y que se transmite los lunes, a las 8 p.m., por radio Planet (107.5 F.M.).

Fue en enero pasado cuando trascendió en redes sociales que el expresentador del canal de la música estaba viviendo en la indigencia en el centro de San José como consecuencia de su adicción al alcohol.

En aquel momento Lauretto lucía bastante delgado, avejentado o, como decimos popularmente los ticos, hecho leña. Sin embargo, ahora luce bastante cambiado físicamente, como más rellenito, pero con la misma lucidez de siempre cuando habla de rock.

En el programa, el experto en música confesó que la recuperación no ha sido nada fácil porque “a veces me levanto loco y me han tenido que sedar”, pero que es consciente de que no puede aflojar.

Luis Lauretto vivió por un tiempo en condición de calle, en el centro de San José, y grupo de amigos lo internó en una clínica de rehabilitación. (Facebook de Luis Lauretto)

Además, mencionó que aún le quedan dos meses más de internamiento y que las terapias con la sicóloga le han servido mucho.

“No jueguen con fuego porque si se queman se van a quemar de verdad y en este momento la vida no está para entregársela a las drogas, las drogas son un escape que te van a regalar un rato de escape, igual que la euforia que produce el alcohol con tres o cuatro cervezas, pero si es por un problema, el problema va a estar al día siguiente ahí y va a hacer peor”, dijo a los oyentes.

Nelson Guillén nos contó que él es parte del grupo de amigos que ha estado apoyando a Lauretto en este proceso de rehabilitación y que la idea de llevarlo a su programa la venía manejando desde hace semanas. Pero antes, junto con el director del centro, planearon sacarlo primero ocasionalmente para ir midiendo si ya está listo para reincorporarse a la sociedad.

"Laurito", expresentador de VM Latino, ahora luce más repuesto y hasta más rellenito. (Redes /Instagram)

“Yo todos los sábados, desde ese día (que lo internaron) voy al lugar. Después de un mes de estar yendo todos los sábados, el dueño del lugar me dijo: ‘Nel, cada vez que vos venís, o sea, todos lo hacen feliz, pero cada vez que vos venís, hay un cambio tan bonito en él que hagamos una prueba, porque no lo sacamos, llevátelo a un lugar a tomar café, como para que también él salga de aquí, porque bien o mal, es una prisión, digamos, él no sale de aquí’. Entonces, los sábados me lo estoy llevando a tomar café, bueno él se toma una Coca-Cola con unas galletas, y así empezamos como parte de una prueba”.

“Hace 15 días él fue conmigo a la radio, pero me dijo: ’no quiero hablar, quiero acompañarte, quiero ver la radio por así decirlo desde atrás’. Sí habló, pero no salió en la transmisión en vivo ni lo anunciamos, nada. Él nada más habló y dio un consejo hacia los jóvenes, de que no consuman drogas, de que no tomen alcohol en exceso y fue una cosita cortita”, explicó.

Luis Lauretto se reencontró con varios amigos de VM Latino. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Le tendieron una trampa

El cantante de Agressor contó que esta vez fue el mismo Lauretto quien le pidió que lo llevara de nuevo al programa, porque quería hablar sobre el tema del metal industrial, pero de nuevo le tendieron una trampa con los dirigentes del centro para ver cómo reaccionaba ante una negación.

Nelson Guillén, líder de Agressor, es uno de los grandes amigos de Luis Lauretto. (Redes /Instagram)

Durante dos semanas le dijeron que no tenía permiso de salir de la clínica para medir su comportamiento ante una negación y su reacción hasta sorprendió a su gran amigo.

“Me dice parece buenísimo que Laurito vaya con vos a la radio, pero vamos a decirle que no. Dar una explicación porque queremos ver qué pasa cuando se le dice que no. Eso es como una prueba para ver si él mentalmente está equilibrado. ‘Quiero que entiendas que voy a decir que no, no por vos ni porque sea malo, sino que queremos ver la reacción de él’. Y la reacción de él fue increíble. Dijo: ‘no, no, no hay ningún problema. Yo entiendo, a veces se puede, a veces no’, entonces se portó muy bien. Me dice el director: ‘eso significa que él está muy bien’”, señaló el cantante.

Muchos oyentes escribieron en las redes del programa que estaban muy felices de ver a Lauretto tan bien y, sobre todo, de escucharlo tan motivado hablando de música.

Lauretto fue uno de los presentadores y locutores más populares de inicios de los 2000. (Archivo/Archivo)

Futuro incierto

El proceso de rehabilitación en dicho centro tiene una duración de tres meses; sin embargo, el expresentador de VM Latino deberá permanecer encerrado hasta finales de junio, a pesar de que en su último examen sicólogico y toxicológico salió bien.

Lo que aún no han podido definir sus amigos de VM Latino, que son los que están pagando la clínica de rehabilitación, es qué harán con él cuando lo den de alta, si alguno se lo llevará a vivir a su casa o bien entre todos le pagarán un apartamento para que empiece su nueva vida ya rehabilitado.

“En el grupo donde estamos todos los que estamos apoyándolo, se tocó el tema, y hablamos de que si hay que seguir apoyándole económicamente, se hace con tal de verlo bien”, dijo el roquero.