Expresentadora de Canal 7 confiesa que fue víctima de abuso sexual y ahora sufre las consecuencias

Karla Áviles contó que ha sido muy duro para ella.

Karla Áviles, expresentadora de Canal 7, sorprendió a muchos al revelar públicamente un episodio muy doloroso de su infancia.

Con voz entrecortada y mucha valentía, confesó que, cuando tenía apenas tres años, habría sido víctima de un abuso que marcó su vida desde entonces.

LEA MÁS: Influencer Karla Avilés fue picada por un animalito marino y vea cómo tiene el cuerpo

La expresentadora de RG Elementos compartió un clip en su cuenta de Instagram, donde contó que cada vez que guardaba silencio era una hija maravillosa y no había problemas con ella.

“En 2019, me enteré de una noticia bastante fuerte que me mueve todo y reabre una herida que por muchísimos años me habían obligado a mantener cerrada, enterrada y comienzo a experimentar ataques de pánico, ansiedad y depresión. Yo puse todo en mano de Dios, pero hice mi parte y comienzo a ir a terapia”, comentó.

Y es que reveló que cuando apenas era una niña de tres años, aparentemente un familiar abusó de ella.

LEA MÁS: Karla Avilés reveló que hizo algo que jamás había experimentado cuando estuvo en Teletica

“A pesar de que yo estaba muy pequeñita, y no tenía una idea clara de que era un abuso, yo identifiqué que lo que me hicieron no se hacía. Yo corrí, porque literalmente estaba en un segundo piso, y les di las quejas, y a pesar de que hablé, mis papás no supieron protegerme y eso duele y dolió y va a seguir doliendo”, detalló.

La creadora de contenido contó su historia en un video de Instagram.

Karla creció en una familia donde ese tipo de temas no se tocaban y priorizaban la unión familiar por encima de todo.

“Una familia donde todos los domingos va a la iglesia, pero ocultan estas cosas”, expresó.

A tan solo pocos días de su boda con Luis D, exparticipante de Nace una estrella, detalló que sus padres y probablemente su hermana no iban a ir a la boda, porque ella decidió ser valiente y contar eso que no le permitía avanzar.

“En el momento en que ellos quieran recapacitar, yo los voy a esperar con los brazos abiertos. Hace poco me defendí, grité, lloré, exploté y me defendí, y a esas tres personas que supieron de mi abuso y no hicieron nada, les dije en la cara que ya no más. Pero era eso o seguir en automático”, adjuntó.

La macha expresó que no tuvo apoyo de sus papás para su gran día, y que aunque no estarán dentro del público se va a permitir ser feliz.

Expresentadora de RG Elementos. (Jorge Navarro Trejos)

“Fue Dios él que me enseñó y me hizo ver que soy demasiado valiosa y que cuando uno sabe lo que vale, uno exige lo que merece y que perdonar nunca es sinónimo de que permitir que te sigan rompiendo y minimizando, el amor no exige silencio”, concluyó.

Este medio contactó a Áviles para conocer si con su caso existe una denuncia, sin embargo; no nos ha dado respuesta.