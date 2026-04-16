Expresentadora de Teletica se conmueve, casi al llanto, al recordar para lo que no estaba preparada

La expresentadora de 7 Estrellas dejó la televisión para dedicarse a sus hijos. (Archivo/La Nación)

La expresentadora de 7 Estrellas, Mariamalia Jacobo, conmovió a sus seguidores al abrir su corazón sobre uno de los momentos más duros que ha vivido como madre: dejar que sus hijos se fueran a estudiar al extranjero.

Casi al borde de las lágrimas, la esposa del cantante Arnoldo Castillo recordó que no hay forma de prepararse para ese instante.

“Hay cosas para las que uno nunca está preparado, y una de esas es soltar a los hijos para que busquen su propio camino. A mí me tocó desde hace tres años y medio”, expresó algo conmovida.

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Mariamalia incluso mostró el lugar donde viven María José y Felipe actualmente en Estados Unidos, donde estudian la carrera de música, pero la emoción la traicionó.

“¡Ya voy a llorar, Dios mío!”, dijo al borde del llanto al recordar lo mucho que los extraña.

Mariamalia Jacobó contó para lo que no estaba preparada

Un consejo para las mamás

Sin embargo, en medio de la nostalgia, también quiso dejar un mensaje para otras mamás que están pasando por lo mismo.

“Un consejo que yo les daría es poner a nuestros hijos en las manos de Dios”, aseguró.

La presentadora compartió además una frase que marcó su vida desde joven, enseñada por su madre, la cual recordó la tenía escrita en un espejo para que siempre la tuviera presente.

“Muchas cosas he tenido en mis manos y todas las he perdido, pero todas las que he puesto en manos de Dios, todavía las tengo”, mencionó.

Arnoldo Castillo y su esposa Mariamalia Jacobo junto a sus hijos Felipe y María José. (redes/Facebook)

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Finalmente, afirmó que esa fe es la que le da tranquilidad en esta etapa, en la que tiene a sus gemelos a miles de kilómetros.

“Yo hablo con Dios todos los días acerca de mis hijos y descanso sabiendo que el mismo Dios que los cuida en Costa Rica es el que los cuida en donde sea”, concluyó.

Mariamalia Jacobo se dio a conocer como una de las principales presentadoras de 7 Estrellas, de Teletica, cuando inició hace 25 años.