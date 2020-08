“Esa soy yo, feliz en mis primeros shorts que me compré hace unos días para hacer ejercicio en casa. Sí, siempre he tenido celulitis y siempre la he escondido, por dicha soy alta y las faldas largas y pantalones se convirtieron en parte de mi estilo. Pero detrás de la enagua, se escondía un gran complejo: mis piernas. Hacer ejercicio ayudó a mi confianza, aunque ella (la celulitis ) nunca desapareció”, comentó.