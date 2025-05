Expresentadora Pamela Méndez está impactada con lo que le pasó: “Hasta estoy temblando”

Pamela Méndez vivió una situación este sábado que la dejó impactada. Fotografía: Instagram Pamela Méndez. (Instagram/Instagram)

La expresentadora de televisión, Pamela Méndez, quedó impactada con lo que le pasó este sábado, una situación que la dejó temblando y que finalizó narrando con lágrimas.

Méndez contó que el viernes en una conversación que tuvo con Dios sobre algo que no especificó, le pidió una señal y este sábado, para su sorpresa, la halló en su propia casa.

“Nunca hago eso, le pedí una señal de que si Él me estaba escuchando me enviara una señal. En mi mente la señal fue una pluma, me la imaginé blanca, no sé por qué”, mencionó.

Este sábado pasado al mediodía, mientras se comía una granola antes de irse al gimnasio, Pamela se sentó en silencio en la sala de su casa y para su sorpresa, encontró la pluma cayendo.

“Me senté a comerme una granola en silencio, cosa que además nunca hago porque siempre estoy escuchando, viendo algo. Me senté en silencio y aquí hay un patio, es un patio interno que hay en mi casa y en eso vi cuando iba cayendo esto (muestra la pluma blanca). Vean, es que hasta que estoy temblando”, dijo.

Para ella, “lo más loco de todo” fue que lleva años viviendo en esa casa y nunca antes se había encontrado con una pluma, de ahí el impacto que tiene.

“Uno podría decir que es un patio interno entonces está como en medio de la casa pero arriba no tiene techo, podría pasar a menudo, pero nunca, desde que vivo aquí, había visto que cayera una pluma. Entonces estoy demasiado impactada. Obviamente lloré cuando la vi. Cuando la vi quedé como no puede ser: fue bajando como despacito, y cuando cayó me fui en carrera a traerla”, dijo.

Con lágrimas refirió: “Aquí está la señal de Dios de que sí está escuchando, porque uno a veces piensa que ya no lo está escuchando, pero sí nos escucha siempre”.

Pame es bastante conocida en el país porque trabajó en el desaparecido Canal 9 al lado de Víctor Carvajal y Glenda Peraza, y además, por la relación amorosa que tuvo con Daniel Moreno, de La Media Docena, con quien tiene una hija, Sol, de 8 años.