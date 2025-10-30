Farándula

Expresentadora Vivian Campos se recupera de cirugía que no vio venir: “Ha sido desafiante”

Vivian Campos contó que hace dos meses la operaron por una inesperada situación que la puso a pensar sobre lo efímeras que son las cosas

Por Manuel Herrera

La expresentadora de Teletica, Vivian Campos, contó este miércoles sobre la inesperada operación a la que se debió someter hace dos meses y que ha significado una verdadera lección en su vida.

Campos habló al respecto porque le preguntaron en redes sobre la parte más sensible de su cuerpo y respondió siendo consecuente con la realidad que enfrenta desde agosto pasado.

Vivian Campos comenta sobre la operación que le hicieron

La cirugía que “detuvo” su vida

“Ahorita, justamente, mi parte más sensible es mi rodilla”, dijo Campos en un video de Instagram. Luego explicó sobre la cirugía de la que se recupera en esa parte de su cuerpo y de cómo la situación “detuvo” su vida.

Me vengo cuidando (la rodilla) desde hace dos meses que me operaron porque se me rompió el ligamento cruzado anterior, entonces he estado en proceso de rehabilitación, fisioterapia. Anduve en muletas unos 10 días y de verdad, en este tiempo he llegado a valorar tantas cosas que uno da por hecho y que a veces no agradece y cree que es merecedor de todo”, dijo Campos.

Consideró que a veces las personas no se dan cuenta de las bendiciones que tienen hasta que de un día para otro las pierden y eso le enseñó este proceso: a ser agradecida. “Ha sido desafiante”, recalcó.

Vivian Campos, exmodelo y expresentadora
Vivian Campos fue modelo y presentadora de televisión. Actualmente es doctora en medicina estética. (redes/Instagram)

Una prueba a su paciencia

“Le he tomado amor al asunto. Amo ir a fisioterapia, he ido amando el proceso, cada paso que doy, cada avance que tengo, aunque sea poquito. Sí hay que tener mucha paciencia en este proceso y siento que me ha marcado mucho pero me ha logrado fortalecer más mi carácter”, confesó.

Vivian dijo que ya camina, aunque sí reconoció que del todo aún no está bien. “Hay días que amanezco media chueca, otros no tanto”, dijo.

Desde La Teja le enviamos a Vivi los deseos de una pronta mejoría.

