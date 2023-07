Expresidenta del PANI: “El doctor dice que mi corazón está al borde de una falla cardíaca”

Gloriana López Fuscaldo, expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). (Julieth Méndez | Presidencia)

Gloriana López Fuscado, expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), habló con La Teja debido a las complicaciones de salud que ha tenido en los últimos días, según asegura provocadas por lo que ha pasado desde que renunció.

López aprovechó su cuenta de twitter para hacer una denuncia este domingo 23 de julio, contó que recurrió al gobierno panameño con el fin de buscar protección tras recibir, según dijo, una “llamada hostigadora” por parte de Casa Presidencial, la cual le afectó su salud cardíaca por estrés. especialista.

-¿Cómo está su estado de salud en este momento?

Lamentablemente estoy delicada, el viernes luego de la llamada que me hicieron en Casa Presidencial fui al cardiólogo Federico Malavasi, él me puso un implante cardíaco para medir los latidos y me dijo que en los últimos 32 días mi corazón ha estado bajo un estrés enorme y que está al borde de una falla cardiaca, eso fue después de lo que me hizo el presidente y la vicepresidenta de la coacción y agresión que recibí en el PANI.

-¿Qué le recomendó el médico?

Estar en reposo total porque el doctor me dijo que estoy en una situación delicada y posiblemente me hospitalice.

-¿Cómo se enfrenta a esta situación?

Yo sé que me estoy enfrentado a una situación muy delicada, muy dura, pero voy a estar en pie, mi doctor ha estado muy pendiente, me ha estado llamando, ayer (sábado) tuve otro evento a las 10 de la noche, porque me siento muy amedrentada.

-¿Su hijo cómo se encuentra?

Lo saqué de San José para que no estuviera aquí, se lo llevó su papá que es panameño, él vino a proteger a su hijo y se lo llevó a pasear y también para alejarlo por sí atentan contra mi integridad.

De momento estoy esperando a que venga para que se vaya a otra casa, ya hablé en el colegio en el que está, en el colegio lo van a proteger.

-¿Qué sigue después de que usted vaya a la Asamblea el jueves 27?

El jueves yo voy a la Asamblea Legislativa cumplo con mi responsabilidad histórica y el viernes me voy con mi hijo a Panamá. Yo no me siento segura en Costa Rica.

-¿Cómo va la comunicación con el embajador de Panamá?

No me he sentido muy bien, yo lo llamé temprano, pero ahora le escribo al embajador y escribo directamente a la Cancillería panameña, ahí tengo varios contactos directos, no puedo esperar más.

-¿Cómo va a hacer con el colegio de su hijo si se van a Panamá?

Le dieron permiso para faltar unos días, yo me voy a ver si logro resolver en cuanto a su educación. Lo que pasa es que es una situación complicada porque yo no tengo trabajo y no soy adinerada, entonces me voy sin trabajo y sin dinero. Ahora que me dure lo que me pagaron, ya tengo amigos panameños que me han ofrecido sus casas para quedarme.

-¿Todo está en orden para ir a Panamá?

La cédula y el pasaporte no los tengo vigentes porque no voy desde el 2015, soy panameña por naturalización porque me casé con un panameño entonces tengo mi derecho.

Desmienten todo

La Teja solicitó una reacción a Presidencia y el departamento de prensa nos envió un correo con la respuesta de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, quien asegura que las afirmaciones de López son falsas e incluso la retó.

“Invitamos a la señora López a que presente cualquier prueba, si la hubiese, al Poder Judicial para que este proceda como corresponde en un Estado de Derecho. La prioridad del Gobierno en el PANI es nombrar un nuevo jerarca que tenga la capacidad para gerenciar la institución con efectividad para el beneficio de la niñez y adolescencia del país”, dice Rodríguez.

Trae cola

El tema de la expresidenta del PANI trae cola, ya que el pasado jueves 20 de julio ella llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde soltó varias bombas que involucran al presidente Rodrigo Chaves.

Ese día López afirmó que ella había tenido presión por parte de la Presidencia para dejar el cargo. También por parte de un funcionario del presidente, que le mandó a decir que revisara el expediente de uno de los hijos del empresario Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.

Presidencia niega todo lo que ha dicho López. (Jose Cordero)

Otras amenazas

López también contó que el 15 de junio, un día después de que se había allanado un albergue de menores en Coronado, le cayó de sorpresa la vicepresidenta de la República, Mary Munive, y le dijo que estaba preocupada por su salud mental (la de López Fuscaldo).

Después, el 19 de junio, Gloriana estaba en su despacho en el PANI, cuando de nuevo llegó Munive y le habría comentado que la veía desbordada y que tomaba muchos medicamentos, por lo que sentía que lo mejor era que renunciara. Eso la molestó mucho porque sintió que estaba dando a entender que no tenía la capacidad dirigir la institución y le dijo a Munive que no renunciaría.

López dice que como se negó a renunciar, Munive llamó por teléfono a Chaves y le contó, luego le pasó el teléfono a la entonces presidenta del PANI y lo primero que él le dijo era que lo estaba poniendo en una posición muy incómoda y como acto seguido le habría ofrecido la embajada de Perú con tal de que renunciara.

“Yo le dije: ‘Señor presidente, qué pena, pero sabe dónde puede poner la embajada de Perú, yo voy para mi casa desempleada’”, fue parte de lo que reveló López en la Asamblea.