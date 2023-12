Expresidente de ACAN se mandó a Only Fans con la ayuda de una exmiss Costa Rica

La exmiss Costa Rica, Yazmín Morales, compartió unas sensuales fotos. (Instagram)

La guapa exreina de belleza Yazmín Morales dejó con la boca abierta a sus seguidores tras compartir unas fotografías con un apuesto joven.

Morales compartió en Instagram una serie de fotos que llamaron mucho la atención, ya que en ellas se ven ella con un muchacho muy sensuales.

“El amor es como las mariposas, si tratas de alcanzarlas desesperadamente, se alejan, pero si te quedas quieto, se posan sobre ti”, escribió en el pie de las imágenes.

Apenas Yaz compartió las lindas fotografías, miles de seguidores la felicitaron, porque pensaron que la guapa habría encontrado el amor; sin embargo, en sus historias hizo una aclaración.

“A mis queridos seguidores que respeto muchísimo, he recibido muchos mensajes bonitos por las últimas fotos. Quiero aclarar que dicha sesión fue una colaboración que hice con el modelo Ruben Rodríguez, pues él se está promocionando en la plataforma Only Fans, para que lo vayan a apoyar. Ustedes saben que yo tengo experiencia en modelaje fotográfico y actuación, y me gusta apoyar a quienes desean emprender. Sin duda fue un excelente trabajo”.

Rodríguez ya es muy conocido para muchos, pues fue presidente de ACAN, asociación canina del país.

Yazmín Morales contó que las fotos fueron parte de una colaboración. (Instagram)

Yazmín Morales recibió muchos comentarios por las sensuales fotos. Captura.

La guapa Yazmín Morales compartió las fotos en Instagram. Captura

A pesar de que fue una colaboración, no hay duda de que ambos hacen muy linda pareja.