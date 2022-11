Fabián Borbón compartió un emotivo mensaje tras cumplir un sueño

Fabián Borbón llegó a Teletica Deportes en mayo del 2016, luego de su salida de Deportes Repretel. Foto twitter Fabián Borbón

El periodista deportivo Fabián Borbón abrió su corazón en redes sociales y compartió un emotivo mensaje.

El comunicador está en Qatar dándole cobertura a su primera Copa del Mundo, uno de sus más grandes sueños y por el cual trabajó más de 14 años para conseguirlo.

Aunque Borbón tiene años de estar en la televisión costarricense, esta es su primera experiencia mundialista y después de cubrir el primer juego de Qatar 2022 quiso compartir su emoción.

“Mi primer Mundial. Lo logré, lo celebro por todo lo alto, dándole gracias a Dios por todo momento, por lo que trabajé cerca de 14 años, tiempo en el que tuve muchas alegrías, pero también mucha tristeza”, escribió.

El periodista le dedicó su felicidad a sus padres, hermanos y amigos y hasta le envió un mensaje a quienes no confiaron en él.

“Esto va para esas personas que me aman, para las personas que durante estos años confiaron en mí y también para todas esas personas que en este camino NO confiaron en mí, porque me obligaron a mejorar al Fabián que fui en el pasado”, agregó.

El periodista de Teletica finalizó haciendo una reflexión sobre las vueltas de la vida y las adversidades.

“Estar aquí es una montaña rusa de emociones, qué increíble es la vida de estar en la cama de un hospital (covid-19) a vivir un Mundial. Y sí, mi primer Mundial, una historia maravillosa que apenas inicia”, compartió Fabián, quien fue uno de los periodistas de Teletica, quien la vio realmente fea cuando la pandemia azotó a varios trabajadores del canal.

El comunicador cerró su mensaje agradeciendo la oportunidad que le dieron Teletica, Jorge Martínez y Felipe Castro.