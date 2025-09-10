Farándula

Fabiana Granados, miss Costa Rica 2013, entró al quirófano por delicada condición de salud

Fabiana Granados es una reconocida modelo y empresaria costarricense que en el 2013 representó al país en el Miss Universo

Por Manuel Herrera
Fabiana Granados
Fabiana Granados es una modelo y empresaria bastante conocida en Costa Rica. Fotografía: Instagram Fabiana Granados. (Instagram/Instagram)

Fabiana Granados, miss Costa Rica 2013, sorprendió este martes al contar que se sometió a una cirugía para tratar una delicada condición de salud que le venía complicando la vida desde hace vario tiempo.

La empresaria y exreina de belleza entró al quirófano este 9 de setiembre y, según dijo, gracias a Dios todo salió bien; ahora se recupera de la operación en casa y deberá permanecer varias semanas en reposo.

Granados explicó que el procedimiento médico fue para tratar una insuficiencia venosa de la safena mayor, la vena superficial más larga del cuerpo humano y que es de gran importancia en la circulación venosa de las extremidades inferiores, según la Universidad de Navarra.

“Todo salió superbién, gracias a Dios. Ya estoy en casa. Estaré en reposo unas semanas (espero que la recuperación sea rápida, porque soy inquieta y necesito hacer cosas, además de querer entrenar)”, afirmó la oriunda de Hojancha de Guanacaste a través de una historia de Instagram.

Fabiana Granados
Fabiana Granados compartió esta publicación este martes. Fotografía: Instagram Fabiana Granados. (Instagram/Instagram)

Fabi dijo que la condición que venía padeciendo le provocaba inflamación y dolor en las piernas, así como várices que le comenzaron a salir. “Ya lo tratamos y esperamos en Dios que mejore”, refirió la exrepresentante tica en el Miss Universo 2013.

Fabi se mostró desde la camilla del hospital tras la operación y también compartió una foto de una várice que ya le había salido en una de sus piernas producto de la situación que padecía.

Desde La Teja le deseamos a Fabiana una pronta recuperación.

Fabiana Granados
Fabiana Granados mostró que ya las várices ya se le estaban notando en sus piernas debido a la condición que sufría. Fotografía: Instagram Fabiana Granados. (Instagram/Instagram)

Fabiana GranadosMiss Costa Ricaconcursos de belleza
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

