Fabiola Herra lloró en programa y peleó con abogado por señalar a las madres solteras

Fabiola Herra es una de las presentadoras del programa La Revista, de canal 8, de Multimedios.

La periodista Fabiola Herra no pudo contener las lágrimas de la chicha, en medio de la sección “El Mañanero”, dentro del programa La Revista, de canal 8, luego de ponerse a discutir con un abogado que estaba de invitado.

En el espacio estaban hablando de una supuesta carta que les llegó de una señora en la que pedía consejo porque su hijo se juntó con una mujer 10 años mayor, que tiene tres hijas y que además, lo hace asumir responsabilidades de papá que no le corresponden.

En el set estaban de invitados el abogado Dennis Solano y el consejero Ray Corea, además del presentador y director del espacio Sergio González.

En el espacio "El mañanero", de canal 8, tocan temas de pareja de cartas que envían al msmo canal. (redes sociales /Facebook)

La discusión entre Fabiola y el abogado (hijo de Belisario Solano) inició porque la periodista está de acuerdo en que sí se le puede “pedir ayuda” a la pareja con algún asunto personal de los hijos y porque Solano dijo no estar de acuerdo con el muchacho esté con una mujer mucho mayor y con hijos.

“Aquí hay un punto importante, no podemos recargar a padrastro o madrastra todo lo que son la delegación de sus cargos, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, entonces lo que hay que seguir haciendo es que cada madre o cada padre asuma su responsabilidad en el ejercicio de las incidencias”, dijo el abogado.

Justo en ese momento, la presentadora se salió unos minutos del set para tomar aire, pues se notaba molesta.

Los demás panelistas siguieron hablando del tema hasta que Fabiola regresó para recalcar que “a una mujer jamás se le puede juzgar porque tenga hijas”.

“Tenemos que ser responsables totalmente, como papás, como mamás, lo que dijo Dennis antes tiene toda la razón y usted igual (Corea), no podemos delegar nuestra responsabilidad como padres a nuestra pareja, algo que no le corresponde, pero a una mujer jamás se le puede juzgar porque tenga hijas y jamás, cuando uno está de madre soltera, usted no sabe lo difícil que es Dennis, el salir adelante, y cuando una pareja le ayuda, uno lo agradece y más cuando no existe el papá presente, uno agradece el apoyo de una pareja y eso no se cuestiona”, le dijo llorando al abogado.

“Imagínese que yo le diga a Sergio no puedo ir a dejar a mi hija a la universidad los miércoles, entonces no vengo, pero si mi pareja me ayuda y me apoya llevando a mi hija, lo agradezco de corazón. Nadie le está delegando esa responsabillidad y además, lo hace porque le nace y tengo que venir a trabajar porque sino mis hijas no comen”, recalcó.

Fabiola Herra se salió unos miniutos de la entrevista a tomar aire, seguro del colerón que se tenía. (redes sociales /Facebook)

El abogado señaló que él nunca “estigmatizó” a nadie y que no era un tema de género si no que su criterio se basa en lo que dice la parte penal.

Al final Solano terminó pidiéndole disculpas a Fabiola si la hizo sentirse ofendida y le recalcó que la parte legal dice que “quien tiene que tener totalmente la responsabilidad son los padres”, y que igualmente la admiraba mucho como mujer.

Intentamos conocer la versión de Fabiola del por qué reaccionó de esta manera y qué se dijeron de más al terminar el programa; sin embargo, nos respondió que por tratarse de un tema que tiene que ver con sus hijas, prefería no hablar más del tema.