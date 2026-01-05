Fallece el músico Adrián Goizueta a sus 74 años

El mundo de la música costarricense está de luto tras el fallecimiento del músico argentino Adrián Goizueta Ramos, quien murió este lunes 5 de enero a los 74 años, producto de un infarto. Su deceso ya aparece registrado oficialmente en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Goizueta llegó a Costa Rica en 1977 y, desde entonces, construyó una sólida trayectoria artística que lo convirtió en una figura muy querida dentro del ámbito cultural nacional.
Además de su labor como intérprete y creador, fue profesor del Conservatorio Castella, donde marcó a generaciones de estudiantes con su pasión por la música y la enseñanza.
Asimismo, fue fundador del grupo Experimental, con el que impulsó propuestas musicales innovadoras y una visión artística distinta.
Hace apenas cuatro días, el músico compartió en sus redes sociales un mensaje que hoy cobra un significado especial: “Que este (año) que empieza arranque alerta, despierto, alegre, pero con luz y convicción pa que por fin amanezca”.
Estas palabras se convirtieron en su último mensaje público, dejando un legado de esperanza, conciencia y amor por la vida y el arte.
Goizueta fundó el grupo Experimental en abril de 1979 y junto a ellos llegó a tocar con músicos como Jaime y Fidel Gamboa, del grupo Malpaís, Bernal Monestel y Kin Rivera, entre otros. Además, compartió escenario con Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.
En total grabó 21 discos y realizó varias giras internacionales llevando la bandera de Costa Rica en alto.