Fallece exestrella de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York

La artista, de 33 años, fue atropellada mientras cruzaba una calle

Por Silvia Coto

La exactriz infantil Kianna Underwood, conocida por su trabajo en producciones de Nickelodeon, murió tras ser atropellada en un accidente hit-and-run en el vecindario de Brownsville, en Brooklyn, Nueva York, informaron las autoridades y medios estadounidenses.

Actuó en 'All That' y dio voz a un personaje de 'Little Bill'.
Actuó en 'All That' y dio voz a un personaje de 'Little Bill'. (Nickelodeon/Nickelodeon)

Según la policía de Nueva York, Underwood, de 33 años, fue golpeada por un vehículo mientras cruzaba Pitkin Avenue cerca de Mother Gaston Boulevard alrededor de las 6:50 a.m., y luego fue arrastrada varios metros por el automóvil antes de que este continuara su marcha sin detenerse.

Los equipos de emergencia respondieron al llamado de auxilio pero la declararon fallecida en el lugar debido a las graves lesiones que sufrió.

Kianna Underwood
Kianna Underwood (Cortesía/Cortesía)

Las autoridades buscan al responsable del accidente.

Underwood alcanzó notoriedad por su participación en la última temporada de la popular serie de comedia All That en 2005, además de prestar su voz al personaje de Fuchsia Glover en la serie animada Little Bill.

Su repentina muerte ha causado conmoción entre seguidores y excompañeros, quienes la recordaron por sus aportes al entretenimiento infantil.

