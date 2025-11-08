Fallece famosa actriz de Televisa que destacó en El Chavo del 8 y La Rosa de Guadalupe

La Asociación Nacional de Actores compartió este viernes 7 de noviembre, un mensaje en redes sociales para dar a conocer la muerte de la actriz de cine y televisión, María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela. La famosa perdió la vida a los 87 años de edad.

Según El Heraldo, la asociación de actores expresó su tristeza, en su cuenta de Instagram, por la muerte de Maricarmen Vela, reconocida por los trabajos que realizó en varias series y telenovelas de Televisa. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México. (Freepik/Freepik)

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, de puede leer en el mensaje.

María del Carmen Vela, nació en España, pero estaba radicada en México, país en el que consiguió gran parte de su fama gracias al trabajo que realizó en cine y televisión. Algunas de sus colaboraciones más destacadas las hizo en Televisa.

LEA MÁS: El Chavo del 8 vuelve con fuerza y se podrá ver en famosa plataforma de streaming

En su etapa como como actriz de cine, destacó por sus actuaciones en las películas “Música de siempre”, “El hombre y el monstruo”, “Dos locos en escena”, “El mundo de los vampiros”, “Entrega inmediata” y “Un par de roba chicos”.

LEA MÁS: (Video) ¿“El Chavo del 8″ en inglés? Saturday Night Live revive el clásico mexicano con Bad Bunny como “Quico”

En la pantalla chica colaboró en la producciones de Televisa “Quinceañera”, “Cachún cachún ra ra!”, “Papá soltero”, “Chespirito”, “El Chavo del 8”, “Simplemente María”, “Mujer, casos de la vida real”, “Rosalinda”, “Carita de ángel” y “Palabra de mujer”.

María del Carmen Vela falleció a los 87 años. La República (Intagra/Instagram @Unspeakable)

En años recientes destacó en varios capítulos de la serie “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. También participó en otros melodramas de la televisora de San Ángel.