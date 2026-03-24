Fallece incónica actriz de las películas de Supermán

La actriz Valerie Perrine, quien le diera vida a la secretaria de Lex Luthor en dos películas de Supermán falleció este lunes, a los 82 años.

Uno de sus más cercanos amigos, llamado Stacey Souther, anunció el fallecimiento de la también modelo en su casa de Beverly Hills. En el 2015 le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.

“Afrontó la enfermedad de Parkinson con un valor y una compasión increíbles, sin quejarse jamás”, la despidió Souther en sus redes sociales. Y anunció que la apertura de una página de GoFundMe que había sido creada para sus gastos médicos ahora se destinará a ayudar a cubrir los gastos del funeral, ya que los años de lucha contra la enfermedad agotaron los recursos de la actriz.

Valerine Perrine, una de las actrices de Superman falleció este lunes, a los 82 años. Foto: Instagram Valerie Perrine, página de Fans. (Foto: Instagram Valerie Perrine, página de Fans./Foto: Instagram Valerie Perrine, página de Fans.)

“Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo y qué vida tan magnífica. El mundo se siente menos bello sin ella”, continuó.

Su trayectoria

Según el diario Clarín de Argentina, la actriz se lució en películas de drama y comedia.

Actuó con Jack Nicholson en La frontera, con Mel Gibson en Lo que ellas quieren y hasta con Terence Hill, el actor de Trinity, en Lo llaman dólares.

Pero hubo dos papeles, que le darían el reconocimiento del público. Uno de ellos fue cuando interpretó a Honey Bruce, junto a Dustin Hoffman, en Lenny. Debido a esa actuación, Valerie ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, un BAFTA y una nominación al Óscar como mejor actriz protagónica.

Valerie Perrine tenía 82 años. Foto: AFP. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

Y además le dio vida a la seductora Eve Teschmacher, en las dos primeras películas de la saga Supermán, al lado del recordado Christopher Reeve.

En Supermán (1978) y su secuela de 1980, Supermán II, era la seductora secretaria de Lex Luthor (Gene Hackman), con quien conspira para dañar al superhéroe, pero decide al Hombre de Acero.