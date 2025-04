Fallece Memo del Bosque, esposo de la tica Vica Andrade

Memo del Bosque era el esposo de la costarricense Vica Andrade y padre de tres de sus hijos. (redes/Instagram)

El productor mexicano Memo del Bosque, esposo de la costarricense Vica Andrade, perdió su batalla contra el cáncer este lunes 7 de abril.

En su página oficial de Instagram su familia acaba de confirmar su fallecimiento publicando una carta que el mismo productor redactó como su despedida.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, dice el inicio de su carta.

En ella también agradeció el poder haber disfrutado de sus hijos, de Vica y su familia durante todo este proceso de su enfermedad.

Del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, en setiembre de 2017, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, y detectaron 23 tumores en diferentes partes del cuerpo.

Hace tan solo unos días se sometió a un segundo trasplante de médula ósea, como lo había hecho en el 2019, pero su cuerpo no resistió más.