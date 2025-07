Fallece reconocida actriz de 31 años que no dejó de trabajar a pesar de su grave enfermedad

Kang Seo-ha (hauterrfly/Captura)

Kang Seo-ha, reconocida actriz de series surcoreanas, falleció el pasado domingo 13 de julio a los 31 años, dejando un profundo vacío en el mundo del entretenimiento.

Kang Ye-won, su nombre de pila, fue admirada por su talento, carisma y entrega, y será recordada por sus destacadas actuaciones en populares k-dramas como Heart Surgeons, First Love Again y Nobody Knows.

Según confirmó la prensa internacional, Kang Seo-ha murió tras una dura batalla contra un cáncer de estómago en etapa cuatro.

Su último trabajo fue en la serie Mangnaein, donde compartió escena con figuras como Kim Seon-ho y Park Gyu-young.

Lo que más ha conmovido a sus seguidores es que, a pesar de su delicado estado de salud y los intensos tratamientos de quimioterapia, Seo-ha siguió trabajando con pasión hasta sus últimos meses de vida.

En redes sociales, familiares, amigos y fans han expresado su dolor y han compartido emotivos mensajes en honor a la actriz, cuyo legado artístico seguirá vivo en la memoria de muchos.