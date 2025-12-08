Fallece Toño Pelón, uno de los toreros improvisados más querido de los redondeles

Marco Antonio Álvarez Morera, mejor conocido como "Toño Pelón" (camisa amarilla), falleció este 7 de diciembre de 2025 a los 82 años. (redes/Facebook)

Uno de los improvisados más queridos y longevos de las fiestas de Zapote, y de las corridas de toros en general, falleció este domingo.

Se trata de Marco Antonio Álvarez Moreira, mejor conocido como “Toño Pelón”, muy querido por la comunidad taurina.

El veterano torero, de 82 años, dejó una profunda huella en el toreo criollo gracias a su valentía, tenacidad y pasión por la tradición taurina.

Rinden homenaje al torero improvisado "Toño Pelón"

La página Act Costa Rica lamentó su partida y destacó que dedicó su vida entera al toreo recreativo, dejando un legado “incalculable” para las nuevas generaciones. También la Asociación de Rodeo de Cartago se unió al duelo y envió un mensaje de solidaridad a la familia Álvarez, deseándoles fortaleza en este difícil momento.

Hijos lazadores

“Toño Pelón” deja su legado en manos de sus hijos Randall, José Antonio y Esmeralda Álvarez, así como de Nuria Bolaños y sus nietos.

De hecho, sus hijos son los famosos lazadores conocidos como “Jupitas” y “Sancarleño”, quienes participan de las corridas de toros de fin y principio de año.

Varias páginas tarinas han lamentado la muerte de Marco Antonio Álvarez Morera, mejor conocido como "Toño Pelón". (redes/Facebook)

Sus familiares anunciaron que su cuerpo será velado en su casa de habitación frente a Tortillas Ilusión, en Montserrat de Alajuela, y que su funeral será este lunes en la iglesia de esta misma comunidad y después será sepultado en el cementerio de San Antonio.

Descanse en paz “Toño Pelón”, ícono inolvidable de las arenas ticas.