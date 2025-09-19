Falleció destacado periodista costarricense con gran trayectoria en la radio

El periodista Armando Acuña Quesada falleció este 19 de setiembre de 2025 a los 85 años. (redes/Facebook)

El destacado periodista radial Armando Acuña Delgado falleció este viernes a los 85 años.

Su hija Malena Acuña confirmó su deceso a través de su cuenta de Facebook, sin detallar las razones de su muerte.

Acuña laboró para medios locales como radio Sonora, radio Monumental y radio Musical, entre otros. Además, trabajó para producciones televisivas del Canal 7 de Guatemala.

“Hoy el cielo se ilumina con una nueva voz. Una voz tan profunda y tan grande que ya no podía seguir habitando únicamente en la tierra. Tu voz, papá, siempre fue más grande que este mundo. Muchos te recordarán como un periodista valiente, incansable y tenaz, que con pasión defendió la fuerza de la verdad, porque siempre supiste que la verdad es poder”, escribió su hija.

Su hija Malena Acuña confirmó el deceso de su padre Armando Acuña Quesada. (redes/Facebook)

Ella también recalcó su pasión por el fútbol americano y, sobre todo, el gran padre que fue.

“Hoy tu voz se desbordó más allá de nuestro mundo, y Dios te llamó para escucharla Él mismo. Nos lo prestó para enriquecer nuestras vidas, y ahora te llevó consigo para glorificarte”.

“Gracias, Señor, porque nos permitiste amarlo, escucharlo y sentir su abrazo. Gracias por lo que dejó sembrado en nuestros corazones, porque basta cerrar los ojos para escuchar su voz y sentir su presencia”, detalló.

Armando Acuña Quesada (izquierda) trabajó gran parte de su carrera periodística en radio. (redes/Facebook)

Armando Acuña fue uno de los fundadores del Colegio de Periodistas y hasta el expresidente Luis Guillermo Solís lamentó su partida.

“Tu partida enluta al gremio, pero también a todos quienes, como yo, fuimos testigos de su gran amor por Costa Rica. Leal y consecuente, no fue tímido en su crítica al poder y a quienes en algún momento lo detentamos. Recio, agudo, dio lo mejor de sí como profesional, también en lo deportivo, campo en el cual se destacó a lo largo de muchos años. Para doña Elizabeth y Marlene, al igual que para su hijo, hermanos y demás familiares, seres queridos y amigos, mi respetuoso y sentido abrazo de pésame”, escribió el exmandatario en sus redes oficiales.