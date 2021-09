Falleció el músico Harold Royes, hermano de Tipí

La familia de Tipí Royes, cantante de Marfil, está de luto porque este sábado falleció el hermano del artista, el también músico Harold Royes.

Con un mensaje breve en sus redes sociales, el limonense confirmó la partida de su ser querido y agradeció a las personas que han estado atentas.

“Con mucho dolor quiero comunicarles que mi hermano Harold Royes Gaynor falleció el día de ayer, 11 de setiembre, en horas de la noche. Muchas gracias a todos los que han estado pendiente de mi hermano. Ya descansa en los brazos del Señor”, escribió Tipí este domingo.

La Teja habló con el cantante mientras se dirigía a hacer las vueltas para que le entregaran el cuerpo en el hospital y para organizar la vela.

Nos contó que Harold murió después de 22 días de estar internado, él era hipertenso y diábetico y en un momento se le bajó el azúcar y eso le complicó su estado de salud. Estuvo en coma hasta que este sábado dejó de respirar.

“Cumplía 69 años este miércoles. Ya él no estaba cantando porque estaba en silla de ruedas, yo me encargaba de llevarlo a los salones, pero ya no podía caminar, era un salsero muy bueno. No es porque fuera mi hermano, pero sí era de los mejores que había en el país”, comentó.

Harold era muy cercano a Tipí. Cortesía. Harold era muy cercano a Tipí. Cortesía.

Harold, quien deja una hija, estuvo en grupos con Riverside, Karibú, Electra y luego en uno de calipso llamado Experian. Fue el intérprete del clásico de la salsa “Juan Soledad”.

“En algún momento cantamos algún tema, pero no en Marfil, él era un monstruo cantando calipso y salsa”, agregó.

El cantante dice que nunca olvidará a Harold por la linda forma de ser que tenía. En total eran 12 hermanos y ahorita quedan 9.

Cuando se ponía a cantar, todo mundo tenía que escucharlo. Cortesía. Cuando se ponía a cantar, todo mundo tenía que escucharlo. Cortesía.

“Era incondicional, le decíamos ‘El secretario’ porque siempre nos asistía a todos y era de esos que siempre andaban regalando chocolates a los sobrinos, por eso es que todos los queríamos mucho, era una persona excepcional”, recordó.

De momento se sabe que la vela será en la funeraria del Magisterio Nacional, en barrio Don Bosco, y el funeral se llevará a cabo en su natal Limón.